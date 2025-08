«Dieu merci, il m'a reconnu» : une ancienne star du foot empêche un homme de se suicider

Dans une publication Instagram datant du mercredi 30 juillet 2025, une ex-star du football et ancien joueur de Manchester United, raconte avoir réussi à empêcher le suicide d’un homme.

En Équateur, Antonio Valencia est une légende vivante pour les fans de football. Actuellement entraîneur adjoint au sein de son académie à Tumbaco, il compte 99 sélections avec "la Tri" (surnom de l'équipe nationale), dont il a été l'un des joueurs majeurs pendant une décennie, portant le brassard de capitaine à de nombreuses reprises.

Durant sa carrière, il a également fait les belles heures de Manchester United pendant 10 saisons, avec 9 trophées au palmarès.

Un CV prestigieux qui lui permet d’être une célébrité nationale adorée du peuple équatorien. Ce mercredi 30 juillet 2025, il a raconté dans une publication Instagram comment le fait d’être connu lui a permis de sauver la vie de quelqu'un.

Crédit photo : AP

Alors qu’il était en voiture, il a aperçu un jeune homme qui comptait commettre un suicide en se jetant d’un pont. Antonio Valencia est alors sorti de son véhicule pour tenter de raisonner le suicidaire :

« Je suis descendu de ma voiture et je me suis approché de lui. Je ne peux pas dire que je l’ai sauvé, mais j’ai essayé de lui parler. Dieu merci, il m’a reconnu et j’ai essayé de lui dire quelques mots d’encouragement, ce qui a été très difficile »