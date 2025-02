Si vous portez beaucoup de vêtements noirs, voici ce que cela dit de votre personnalité

Si certaines personnes aiment les vêtements colorés, d’autres ne jurent que par le noir. Si vous faites partie de cette seconde catégorie, voici ce que cela dit sur vous.

Nous avons tous notre propre style vestimentaire. Au quotidien, certaines personnes aiment porter des vêtements colorés pour apporter un peu de joie et de gaieté dans leur vie. D’autres, en revanche, préfèrent les vêtements noirs.

Pantalons, vestes, t-shirts, ou encore pulls, certaines personnes ne jurent en effet que par le noir et portent rarement de la couleur.

Crédit photo : iStock

Selon Lara Ferreiro, psychologue, il y a une raison pour laquelle certaines personnes ont beaucoup de vêtements noirs. En effet, cette couleur en dit beaucoup sur nous et a une signification particulière. On vous explique.

Porter des vêtements noirs

Le noir peut être à la fois négatif et positif. Cette couleur sombre renvoie à la force, la sévérité et la formalité, raison pour laquelle elle est souvent utilisée lors d’un entretien d’embauche. En plus de cela, elle est souvent liée à la protection et l’intimidation. C’est pour cela que de nombreuses personnes introverties la portent, afin de ne pas attirer l'attention. Le noir peut également agir comme une sorte d’armure et symboliser la mélancolie. C'est pourquoi les personnes de mauvaise humeur portent souvent du noir.

“Les personnes seules ou souffrantes se sentent souvent plus à l’aise en portant des vêtements noirs”, a déclaré Lara Ferreiro au site Lagrada.

Crédit photo : iStock

Cependant, le noir peut aussi avoir une connotation positive. En effet, les personnes qui portent des vêtements noirs peuvent avoir confiance en elles et être très créatives puisque cette couleur peut représenter l’ordre intérieur et la simplicité.

Selon une étude, s'habiller en noir renverrait également une image d'intelligence, de sex-appeal et de confiance en soi.

“Dans l’ensemble, ceux qui choisissent cette teinte ont tendance à véhiculer une forte identité personnelle. Les personnes qui s’habillent toujours en noir offrent un sentiment de protection et de sécurité à ceux qui les croisent”, a expliqué Lara Ferreiro à L’Internaute.

Le noir est souvent privilégié dans nos tenues vestimentaires car cette couleur s’associe facilement au reste de nos vêtements. Et vous, préférez-vous les vêtements colorés ou le look entièrement noir ?