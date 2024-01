Voici quelques conseils pour dénicher les plus belles chemises à bas coût pour un style classe, sobre et intemporel.

Il ne vous aura pas échappé que le froid a fait son apparition et qu'il n'est désormais plus possible de faire l'impasse sur les gros pulls et autres doudounes.

Depuis quelques jours, la baisse des températures nous pousse en effet à nous emmitoufler dans plusieurs couches de vêtements pour éviter de trop grelotter. Cela étant, Messieurs, ceci n'est pas une raison pour négliger votre style et s'il est important de bien se couvrir pour ne pas attraper froid, cela ne doit pas être une excuse pour s'habiller n'importe comment !

Et pour garder l'allure en toutes circonstances, rien de tel qu'une belle chemise pour afficher son style chic et sobre, une fois qu'on enlève les gros manteaux.

La chemise, l'indispensable des garde-robes

Indémodable et intemporelle, la chemise demeure un indispensable de la mode masculine. On la retrouve ainsi dans toutes les garde-robes et il en existe pour tous les goûts. On en trouve quasiment partout et il n'est généralement

Mais cette infinie variété peut de temps en temps provoquer l'effet inverse de celui escompté. Il y a tellement de modèles aujourd'hui qu'on ne sait parfois plus lequel choisir.

Pour les personnes qui portent des chemises au quotidien - soit parce que leur emploi l'exige, soit parce qu'elles en éprouvent l'envie -, faire les boutiques lorsqu'il est temps de renouveler son stock peut ainsi s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît.

C'est pourquoi on a décidé de vous donner un coup de main en vous distillant quelques conseils, afin de vous faciliter la tâche.

Crédit photo : iStock

Tout d'abord, sachez que si vous cherchez des modèles chics et de qualité sans vous ruiner, il existe de nombreuses marques aux tarifs raisonnables, qui ont prouvé leur savoir-faire dans le domaine. Parmi ces dernières figure notamment Celio, véritable institution de la mode masculine en France.

Depuis près de 50 ans, l'enseigne française habille ainsi les hommes avec style et élégance. Et en matière de chemises, ils en connaissent un rayon (vous l'avez ?). Choisir Celio, c'est l'assurance d'opter pour des produits de qualité, sans jamais sacrifier le style et l'apparence.

Plusieurs modèles, adaptés à tous les budgets, sont ainsi proposés par la marque, à partir de 22,99 euros. Des chemises classiques aux plus tendances, unies ou à motifs, il y en a pour tous les goûts et nul doute que vous trouverez votre bonheur.

Si vous êtes un adepte des tenues classiques ou tirées à quatre épingles, vous pouvez par exemple opter pour les chemises slim en coton stretch. Ces modèles intemporels demeurent des incontournables de la garde-robe masculine. Le best-seller pour un look BCBG ou plus cool. En résumé, vous ne trouverez pas mieux car cette chemise est idéale dans toutes les occasions. Ce modèle vous donnera de l'allure, que ce soit au travail ou dans des moments plus décontractés. Aussi élégante que confortable, cette chemise s'adapte à tous les styles. Elle est, de plus, déclinée dans une très large gamme de coloris afin de plaire au plus grand nombre.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Pour ceux qui ont, en revanche, l'habitude d'adopter un look plus relax et détendu au quotidien, pas de panique, Celio a également ce qu'il vous faut. Des modèles davantage adaptés aux styles plus décontractés sont ainsi disponibles. Utiles en toutes circonstances, ces chemises à la fois cool et tendances vous donneront une allure aussi classe que branchée.

Que vous vous rendiez à un événement sans dress code, ou tout simplement à une soirée entre amis, vous pouvez être sûrs que ces différents modèles feront l'affaire quoi qu'il arrive.