Terressens : La boutique en ligne de katanas et sabres japonais

Bien plus qu'une simple arme, le katana était un signe d'honneur et de noblesse militaire et, plus important encore, une extension de l'âme du samouraï. Ces derniers sont aujourd’hui considérés comme de véritables objets d’art et sont acquis par de nombreux amateurs de la culture japonaise et collectionneurs. Qu’est-ce qu’un katana ? Comment s’en procurer et quels en sont les différents types ? Nous répondons à vos questions dans cet article.

Qu’est-ce qu’un katana ?

Katana : définition

« Katana » signifie « sabre » en japonais. Il s'agit du sabre long porté par les samouraïs, guerriers du Japon féodal. La forge de katana est aujourd'hui pratiquée dans de nombreux pays, mais c'est dans la Pays du Soleil levant que leur tradition est née.

Les caractéristiques du katana

Un katana est un long sabre, à un seul tranchant, dont la lame mesure entre 60 et 75 cm, de forme incurvée et étroite. L’objectif de cette lame était de garder l’épée aussi légère que possible afin que les samouraïs puissent frapper plus vite que leurs ennemis. Contrairement aux épées, les katanas ne sont tranchants que d’un seul côté. Il se compose également d’une garde de protection (Tsuba), d’une poignée (Tsuka) et du pommeau (Kashira). Le fourreau du katana est également appelé Saya. Il est généralement fait de bois verni. Les différentes parties du katana doivent refléter le statut du porteur, c’est pourquoi il en existe autant de modèles différents.

Quel katana choisir ?

Les différents types de katanas

Il existe de nombreux types de katanas en fonction de leur utilisation. Il y a des katanas tranchants et aiguisés, mais également des iaïtos (lame non aiguisées) ou des bokkens (en bois) qui sont des armes d’entraînement utilisées dans certains arts martiaux japonais. Il existe également des katanas décoratifs. Aujourd’hui, le mot « katana » désigne par abus de langage toutes les armes autrefois utilisées par les samouraïs, comme le Wakizashi, un sabre semblable au katana, mais de plus petite taille ou encore le tanto, encore plus petit.

Les variantes de katanas

Les fourreaux, les lames et poignées des katanas sont décorés. L'apparence du katana peut également varier en fonction de l'époque à laquelle il a été forgé. Certains katanas comportent des éléments supplémentaires, tels qu'un couteau caché dans la lame.

Décorer avec un katana

Il existe donc des katanas à vocation décorative, dont la lame n’est pas aiguisée ni destinée à la pratique d'un art martial. Que vous ayez opté pour une décoration japonaise ou pour une touche asiatique, le katana peut tout à fait être utilisé comme pièce centrale de décoration placé dans un cadre ou un support spécialement conçu pour l’accueillir. Cette décoration apportera un style distinctif à votre demeure qui ne passera pas inaperçu.

Vous êtes un amateur de culture japonaise ou êtes à la recherche d'un objet original pour décorer votre intérieur ?