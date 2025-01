TOP 10 des meilleurs Podcasts Business Français !

Véritable phénomène ces dernières années, les podcasts business français regorgent de pépites aussi inspirantes qu’instructives. Loin des formats écrits traditionnels, ils offrent une approche plus personnelle et authentique, créant une proximité unique avec les intervenants. Conversations spontanées, partages d’expériences sans filtre, conseils concrets, etc. Voici 10 podcasts d’exception qui se démarquent par la qualité de leurs contenus et l’expertise de leurs animateurs.

1. LITTLE BIG THINGS

Crédit : LITTLE BIG THINGS

Propulsé par l’énergique Andréa Bensaid, serial entrepreneur aguerri dans le digital, LITTLE BIG THINGS se distingue par son approche exclusive et pointue. Forts de l’expertise affûtée de son animateur, les entretiens se font incisifs et révèlent des points de vue inédits. Ici, pas de langue de bois :on va à l’essentiel, avec une liberté de ton rafraîchissante.

La force de LITTLE BIG THINGS réside aussi dans le casting d’exception de ses invités, des personnalités inspirantes rarement entendues ailleurs. L’épisode avec Yomi Denzel en est l’illustration parfaite. Un podcast taillé pour ceux qui cherchent à décrypter les rouages de l’innovation et de l’entrepreneuriat, avec des insights uniquement délivrés ici.

Les points forts de ce podcast :

Des invités triés sur le volet, pour un contenu exclusif ;

L’expertise affûtée d’Andréa Bensaid, entre tech et entrepreneuriat ;

Des échanges sans détour qui vont droit au but.

2. Generation Do It Yourself (GDIY)

Crédit : GDIY

Matthieu Stefani nous entraîne dans les coulisses de parcours atypiques et inspirants. Entrepreneurs, artistes, sportifs, intellectuels, etc. Les invités de GDIY se livrent sans fard sur leur histoire, leurs réussites comme leurs échecs.

Ici, on prend le temps. Le temps de creuser, de comprendre, de tirer des leçons universelles de ces trajectoires singulières. Un podcast qui parle autant à la tête qu’au cœur, à savourer comme un récit initiatique, sincère et porteur de sens.

Les points forts de ce podcast :

Un kaléidoscope de parcours passionnants (comme Marc Lévy, auteur à succès, ou Kilian Jornet qui aborde les défis liés à la discipline sportive de haut niveau) ;

Des invités qui se racontent sans filtre ;

Des enseignements précieux, bien au-delà du business.

3. Le Podcast (Pauline Laigneau)

Crédit : Pauline Laigneau

Pauline Laigneau, fondatrice de la marque de joaillerie Gemmyo, offre un savant alliage entre développement personnel et entrepreneuriat. Empreints de bienveillance et d’une curiosité profonde pour ses invités, souvent figures de proue de leur secteur, ses entretiens explorent des thématiques variées : du management à la quête d’équilibre entre vie pro et perso.

Un podcast inspirant, qui invite à penser sa carrière en cohérence avec ses valeurs et ses aspirations. Le tout avec ce je-ne-sais-quoi de douceur et d’authenticité propre à la patte de Pauline Laigneau.

Les points forts de ce podcast :

Des invités experts et inspirants (dont le célèbre Chris Marques ou encore Edgar Grospiron, champion olympique de ski) ;

Un ton empreint de bienveillance et de sincérité ;

Une approche globale, entre business et épanouissement personnel.

4. TheBBoost

Crédit : TheBBoost

Aline Bartoli propose dans TheBBoost un concentré de tips pour doper très concrètement un business en ligne. Marketing digital, content management, stratégies de vente, etc. Les sujets résolument pratiques, avec une volonté de rendre accessible des concepts parfois peu évidents.

Les points forts de ce podcast :

Des conseils immédiatement applicables (des conseils d'optimisation de la présence en ligne jusqu'aux techniques pour améliorer la productivité des entrepreneurs) ;

Une animatrice très pédagogue ;

LE podcast pour booster son business en ligne.

5. InPower

Crédit : InPower

Véritable boost d’énergie et de motivation, InPower est une invitation à se dépasser. Louise Aubery, alias MyBetterSelf, y donne la parole à celles et ceux qui ont osé sortir des sentiers battus et réaliser leurs rêves les plus fous. Des parcours hors normes, des personnalités inspirantes, une bonne dose de challenges, etc.

Les points forts de ce podcast :

Puissante source de motivation !

Des invités aux parcours uniques et inspirants (comme le philanthrope Alexandre Mars ou la fondatrice de la marque Sézane, Morgane Sézalory) ;

Une piqûre de rappel : osez, tout est possible.

6. Marketing Square

Crédit : Marketing Square

Dans Marketing Square, Caroline Mignaux, experte en growth marketing, partage des conseils concrets et des stratégies éprouvées pour développer votre activité. Les épisodes, concis et centrés sur l’action, vous livrent en quelques minutes des recommandations précises pour optimiser vos campagnes, améliorer votre image de marque ou augmenter vos ventes.

Idéal pour les professionnels manquant de temps mais souhaitant monter en compétence, Marketing Square vous apporte des clés pratiques pour faire croître votre business de manière efficace.

Les points forts de ce podcast :

Des stratégies marketing applicables et efficientes (Growth marking ou branding) ;

Un format condensé adapté aux professionnels occupés ;

Des leviers concrets pour développer son activité.

7. Dans la tête d’un CEO

Crédit : Dans la tête d’un CEO / Yacine Sqalli

Produit par France Digitale, Dans la tête d’un CEO vous emmène dans les coulisses du quotidien des dirigeants d’entreprise. Au travers d’interviews approfondies, vous découvrez les défis, les processus décisionnels et les visions stratégiques de ceux qui sont aux manettes.

Une plongée instructive dans le leadership et le management, qui offre un regard éclairant sur la réalité, souvent méconnue, de la direction d’entreprise. Un contenu précieux, que vous soyez vous-même dirigeant ou simplement désireux de mieux comprendre les enjeux du pilotage d’une organisation.

Les points forts de ce podcast :

Une immersion dans les réalités du top management ;

Des enseignements sur le leadership et la prise de décision ;

Un angle original et fouillé sur le monde de l’entreprise.

8. Tech 45’

Crédit : Tech 45’ / Seb Couasnon

Chaque semaine, Tech 45’ passe en revue les innovations et technologies qui transforment le monde des affaires. De l’intelligence artificielle à la cybersécurité en passant par l’écosystème des startups, ce podcast analyse les tendances tech les plus significatives avec un regard expert.

Avec un format pédagogique et accessible, Tech 45’ permet à chacun, du néophyte au initié, de saisir les enjeux du digital pour l’entreprise. Un rendez-vous essentiel pour comprendre les mutations technologiques et leurs impacts sur le business.

Les points forts de ce podcast :

Une analyse pointue des innovations tech ;

Un focus sur les sujets numériques les plus impactants ;

Une approche pédagogique, accessible à tous.

9. Elles ont osé

Crédit : Elles ont osé / Les Echos

Elles ont osé célèbre ces femmes entrepreneures qui bousculent les codes. Chaque épisode retrace un parcours différent, entre défis surmontés et réussites inspirantes. Des histoires de résilience, de courage et d’audace qui donnent envie d’aller au bout de ses rêves.

Un véritable hymne à l’entrepreneuriat au féminin, comme un appel à croire en soi et en ses projets envers et contre tout. Si vous aussi vous rêvez de vous lancer, Elles ont osé est le podcast qu’il vous faut !

Les points forts de ce podcast :

Un coup de projecteur sur des entrepreneures d’exception ;

Des parcours entre résilience et audace ;

Une ode inspirante à oser et persévérer.

10. Serial Entrepreneurs

Crédit : Serial Entrepreneurs / François Allet

Serial Entrepreneurs met à l’honneur ces infatigables créateurs d’entreprises, toujours à l’affût de nouveaux projets. Au fil des épisodes, ces serial entrepreneurs partagent leurs réussites, leurs échecs, leurs stratégies, etc.

Un concentré d’expérience et de savoir-faire à picorer sans modération, pour apprendre à mener de front plusieurs activités et à saisir les opportunités. Une source d’inspiration inépuisable pour les esprits créatifs et ambitieux !

Les points forts de ce podcast :