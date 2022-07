Top 100 des meilleures blagues marrantes

Vous aimez raconter une bonne blague ou une histoire pour faire rire ? Voici notre sélection des 50 blagues parmi les plus drôles.

Les blagues sous forme de petite histoire qui font rire

Des collègues de travail riant d'une blague amusante

Se raconter des blagues, une histoire drôle ou encore des questions d’humour est un excellent moyen de passer le temps lors des fêtes et des réunions.

Voici quelques idées d’histoire et de blagues drôles à raconter à vos proches pour leur montrer que vous avez le sens de l’humour.

Histoire qui fait rire

Madame appelle son mari :

-Coucou chéri, dis-moi, est-ce que le chat va bien ?

-Non, il est m0rt.

-Oh non, ne me le dis pas comme ça, tu aurais pu me dire qu’il marchait sur le balcon, et puis je t’aurais rappelé le soir et là tu m’aurais dit qu’il est tombé et que tu l’as amené chez le vétérinaire. Je t’aurais rappelé le lendemain matin et là tu m’aurais annoncé qu’il estm0rt comme ça j’aurais pu me préparé à cette éventualité, tu vois ?

-Oui, d’accord, excuse-moi, je ferai comme ça la prochaine fois.

-Bon, c’est pas grave et ma mère,elle va bien ?

-Eh bah, elle marchait sur lebalcon et…

Histoire qui fait rire

Deux potes Patrick et Didier discutent au boulot

Patrick dit :

-T’as femme te trompe

Alors, Didier rentre chez lui, et quand il ouvre la porte il entend des bruits dans sa chambre, sa femme est en train de transpirer. Il regarde dans toutes les pièces de la maison s’il n’y a personne et quand il va au balcon, il voit les doigts d’un gars contre la barre. Alors ? il prend un marteau pour taper les doigts du gars, le gars tombe, mais ne meurt pas, car un arbre a affaibli sa chute; Didier est tellement énervé qu’il prend son frigo et le balance sur la tête du gars.

Après, le gars va au ciel voir Dieu :

-Toc,toc,toc

Dieu répond

-Oui, entrez. Alors, comment vous êtes m0rt ?

-Ben, j’étais en train de peindre le balcon quand soudain un malade mental m’a tapé sur les doigts avec un marteau et ensuite il m’a balancé son frigo

Dieu répond :

OK vous pouvez aller au paradis

Encore une fois, quelqu’un toc :

-Oui, entrez. Comment est-ce que vous êtes m0rt ?

-Ben ? on m’a dit au boulot que ma femme me trompait. Alors, je suis allé chez moi, j’ai vu dans ma chambre que ma femme transpirait, je suis allé voir dans toute la maison s’il n’y avait personne et j’ai vu des doigts sur la barre du balcon. Alors, je lui ai tapé les doigts avec un marteau pour qu’il tombe, mais un arbre l’a affaibli. Alors, je lui ai balancé mon frigo, mais vu qu’il était lourd je suis tombé avec.

-OK, vous pouvez aller au paradis

Et un troisième coup toc

-Oui ,entrez, alors comment vous êtes m0rt ?

- Ben, je ne sais pas, ma femme m’a dit de me cacher dans le frigo et…

Histoire qui fait rire

Une femme s’approche sensuellement de son mari assis sur sonfauteuil, elle lui dit :

- Chéri, dis-moi quelque chose de doux…

- La soie.

- Non…quelque chose de mignon !

- Un chaton !

- Non quelque chose de sexy…

- La voisine ! !

Histoire qui fait rire

Toto demande à sa grand-mère :

- Mamie, as-tu de bonnes dents ?

- Non mon petit Toto, malheureusement…

- Super ! Tu peux surveiller mes caramels ?

Histoire qui fait rire

Une femme rentre tard à la maison. Son mari lui demande :

- Mais où étais-tu donc pendant tout ce temps ?

- Ben, j’ai fait quelques courses et puis je suis passée chez l’esthéticienne. Là, ça a pris au moins deux heures.

- Ah ? Tu y étais pour un devis, alors ?

Histoire qui fait rire

Le jour de rendre un devoir, Toto a tout copié sur Martin et ce dernier s’inquiète un peu.

- Dis, Toto tu as fait attention en copiant hein ?

- Oui oui Martin, ne t’inquiète pas, j’ai tout copié à la perfection…

La maitresse commence à ramasser les devoirs quand elle s’écrie :

- Pourquoi je n’ai pas ta copie Toto, et pourquoi j’en ai deux au nom de Martin ?

Histoire qui fait rire

Un jour, la maitresse fait un cours sur les animaux :

- Jonas, que donne le mouton ?

- De la laine, m’dame

- Bien ! Et toi Sophie, que donne la poule ?

- Des œufs, madame

- Très bien ! Et toi Toto, dis-moi, que donne la vache ?

- Des devoirs, m’dame ! ! !

Histoire qui fait rire

Deux femmes sur un banc, l’une d’entre elles regarde dans le vide, les yeux ronds :

- Hey, ça va toi ? Tu m’as l’air très mal.

- Non, ça ne va pas du tout.

- Mais c’est quoi le problème ?

- Hier soir j’ai fait une recherche Google, j’ai tapé « Boite de Vieux »…

- Et alors ?

- J’ai oublié le « O » !

Histoire qui fait rire

Un gars dit à sa femme :

- Tu es encore en train de faire ton sport.

- Et alors ? Ça te dérange beaucoup ?

- Non, mais fais attention. Une femme qui fait autant de musculation finit par avoir un corps de mec !

- Eh bien, si tu faisais également de la musculation, tu pourrais avoir, toi aussi, un corps de mec !

Histoire qui fait rire

Dans une maternité un médecin va voir une femme qui vientd’accoucher :

- J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle ?

- Commencez donc par la mauvaise…

- Votre fils est roux..

- Ah… Et la bonne ?

- Il est m0rt.

Les blagues courtes pleines d’humour

Les blagues courtes sont les plus drôles. Il n’y a rien de tel que de se raconter des blagues ou une histoire drôle pour mettre tout le monde à l’aise ! Voici notre sélection de blagues marrantes pour ajouter un peu d’humour dans vos conversations.

Blague : C’est l’histoire du ptit dej, tu la connais ? Pas de bol. Blague : Que dit un informaticien quand il s’ennuie ? Je me fichier Blague : Que demande un footballeur à son coiffeur ? La coupe du monde s’il vous plait Blague : C’est l’histoire d’un pingouin qui respire par les fesses. Un jour il s’assoit et il meurt. Blague : J’ai une blague sur les magasins. Mais elle n’a pas supermarché Blague : Comment s’appelle le cul de la Schtroumpfette ? Le blu-ray. Blague : C’est quoi une chauve-souris avec une perruque ? Une souris. Blague : Que dit un escargot quand il croise une limace ? Oh un naturiste. Blague : Pourquoi les canards sont toujours à l’heure ? Parce qu’ils sont dans l’étang. Blague : Qu’est-ce qui est dur, blanc, avec le bout rouge, et qui sent la pisse ? Une borne kilométrique. Blague : Deux lions discutent

« T’as une belle crinière »

« Arrête, tu vas me faire rugir »

Blague : C’est quoi un petit pois avec une épée face à une carotte avec une épée ? Un bon duel. Blague : Quel est le point commun entre les maths et le se*e ? Plus il y a d’inconnues, plus c’est chaud. Blague : Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros ? Parce qu’ils surveillent leur ligne. Blague : Tu connais la blague de la chaise. Elle est tellement longue. Blague : C’est l’histoire d’un papier qui tombe à l’eau. Il crie « Au sec0urs ! J’ai pas pied ! » Blague : C’est l’histoire d’un putois qui rencontre un autre putois. Il lui dit : « tu pues toi » Blague : C’est l’histoire de 2 patates qui traversent la route. L’une d’elles se fait écraser. L’autre dit : « Oh purée ! » Blague : Quel est le crustacé le plus léger de la mer ? La palourde Blague : Une fesse gauche rencontre une fesse droite : « Tu ne trouves pas que ça pue dans le couloir ? » Blague : Il y a 3 poussins dans un nid, j’en veux deux. Qu’est-ce que je fais ? J’en pousse-un. Blague : Qu’est-ce qui n’est pas un steak ? Une pastèque. Blague : C’est l’histoire de Paf le chien qui traverse la route. Et paf le chien ! Blague : C’est l’histoire d’un poil. Avant il était bien, maintenant il est pubien. Blague : Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil aux toilettes ? Pour tirer la chasse. Blague : Pourquoi est-ce que Napoléon n’a pas voulu acheter de maison ? Parce qu’il avait déjà un Bonaparte. Blague : C’est l’histoire de 2 mouches qui discutent sur un caca de chien : – J’ai une de ces envies de péter moi – Grosse dégueulasse, on est à table Blague : Où va Messi quand il se blesse ? À la pharmessi Blague : C’est l’histoire de 2 grains de sable qui arrivent à la plage : « Putain, c’est blindé aujourd’hui… » Blague : Avec quoi ramasse-t-on la papaye ? Avec une foufourche. Blague : Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs ? Mamie Traillette. Blague : Comment appelle-t-on une capote pour statue ? Une capote en glaise. Blague : Comment appelle-t-on un chien qui n’a pas de pattes ? On ne l’appelle pas, on va le chercher… Blague : Pourquoi Mickey Mouse ? Parce que Mario Bros. Blague : Deux œufs discutent : – pourquoi t’es tout vert et aussi poilu ? – parce que j’suis un kiwi, imbécile Blague : Comment appelle-t-on un bébé éléphant prématuré ? Un éléphant tôt. Blague : Quel est le pays le plus cool du monde ? Le Yémen. Yeah, man. Blague : Comment savoir quand un sapin est en colère ? Il a les boules. Blague : Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite de lait ? Pour faire du lait concentré. Blague : Un mec rentre dans un café. Et plouf. Blague : C’est l’histoire d’un aveugle qui rentre dans un bar. Et dans une table, et dans une chaise, et dans un mur, et… Blague : C’est l’histoire d’un mec qui a 5 p*nis. Son slip lui va comme un gant. Blague : Avec quelle monnaie les marins payent-ils ? Avec des sous-marins Blague : Que dit un Italien pour dire au revoir ? Pasta la vista Blague : Que dit un chihuahua japonais pour dire bonjour ? Konichihuahua Blague : C’est l’histoire d’un zoophile qui prend son élan. Blague : Qu’est-ce qui est vert, qui tourne très très vite et qui devient rouge ? Une grenouille dans un mixeur. Blague : C’est un mec qui entre dans un bar et qui dit «Salut c’est moi ! » Mais en fait ce n’était pas lui. Blague : Quelle est la différence entre un lapin et une bouteille en plastique ? Ils sont tous les deux en plastique, sauf le lapin. Blague : C’est l’histoire d’un flamant rose. Un jour il a pris son pied, et il est tombé.

Les blagues sous forme de devinettes drôles avec réponse

Un homme qui rit

Les blagues sous forme de devinette sont aussi utiles pour que les fêtes et autres réunions soient un peu teintées d’humour noir.

Les réponse à ces blagues devinettes vont bien vous faire rire !

Quel poisson n’a pas de certificat de naissance ?

Réponse : Le poisson pané

Pourquoi les Belges viennent-ils à la messe avec du savon ?

Réponse : Pour l’Ave Maria.

Pourquoi est-ce que les bières sont toujours stressées ?

Réponse : Parce qu’elles ont la pression

Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle ?

Réponse : Il Lacoste.

Pourquoi est-ce qu’on dit que les Bretons sont tous frères et sœurs ?

Réponse : Parce qu’ils n’ont Quimper.

Pourquoi est-ce qu’on met tous les crocos en zonzon ?

Réponse : Parce que les crocos dealent.

Pourquoi est-ce que Potter est triste ?

Réponse : Parce que personne Harry à sa blague

Pourquoi dit-on que les poissons travaillent illégalement ?

Réponse : Parce qu’ils n’ont pas de FISH de paie.

Quel est le bar préféré des Espagnols ?

Réponse : Le Bar-celone

Pourquoi est-ce que les Mexicains mangent-ils aux toilettes ?

Réponse : Parce qu’ils aiment manger épicé

Que faisaient les dinosaures quand ils n’arrivaient pas à se décider ?

Réponse : Des tirageosaures

Qu’est-ce qu’un tennisman adore faire ?

Réponse : Rendre des services

Pourquoi est-ce que les vêtements sont toujours fatigués quand ils sortent de la machine ?

Réponse : Parce qu’ils sont lessivés

Pourquoi est-ce que les livres ont-ils toujours chaud ?

Réponse : Parce qu’ils ont une couverture

Où est-ce que les super héros vont-ils faire leurs courses ?

Réponse : Au supermarché

Que se passe-t-il quand 2 poissons s’énervent ?

Réponse : Le thon monte

Quel fruit est assez fort pour couper des arbres ?

Réponse : Le ci-tron

Quel est le jambon que tout le monde déteste ?

Réponse : Le sale ami

Que fait un cendrier devant un ascenseur ?

Réponse : Il veut des cendres

Que dit une imprimante dans l’eau ?

Réponse : J’ai papier

Quelle est la fée que les enfants détestent ?

Réponse : La fée C

Quel est l’aliment le plus hilarant ?

Réponse : Le riz

Quelle est la fée que les enfants détestent ?

Réponse : La fée C

Quel est le sport préféré des insectes ?

Réponse : Le criquet

Pourquoi est-ce que le lapin est bleu ?

Réponse : Parce qu’on lapin

Qu’est-ce qu’un cadeau qui s’en va ?

Réponse : Une surprise party

Pourquoi est-ce que Hulk a un beau jardin ?

Réponse : Parce qu’il a la main verte

Quel est le médecin qui nous fait tous craquer ?

Réponse : L’ostéo

Qu’est-ce qu’un m0rt qui coupe du fromage ?

Réponse : Un fend-tome

Comment est-ce que les abeilles communiquent entre elles ?

Réponse : Par e-miel

Quel est l’arbre préféré des chômeurs ?

Réponse : Le bouleau

Que dit-on d’une fleur qui a eu zéro à son contrôle ?

Réponse : Qu’elle s’est plantée

Comment appelle-t-on un jeudi vraiment nul ?

Réponse : Une trajeudi

Que fait un employé de chez Sephora à sa pause clope ?

Réponse : Il parfumer

Qu’est-ce qu’une frite enceinte ?

Réponse : Une patate sautée

Qu’est-ce qu’une lampe moche ?

Réponse : Un LEDron

Quelle princesse a les lèvres gercées ?

Réponse : Labello bois dormant

Est-ce qu’une poule peut parler anglais ?

Réponse : Yes chicken

Qu’est-ce qu’une carotte dans une flaque d’eau ?

Réponse : Un bonhomme de neige en été

Quelle est la danse préférée des chats ?

Réponse : Le cha cha cha

Bref, l’humour à travers des blagues ou une histoire drôle à raconter est un excellent moyen de détendre l’atmosphère et briser la glace.