Top 15 des meilleurs tweets les plus drôles de l'histoire

Twitter est la plateforme des humoristes inconnus d’Internet qui nous font rire et sourire tous les jours. Voici un top 15 des tweets les plus drôles.

Twitter : plateforme de la liberté de l’humour

Tête emoji riant sur corps de femme devant son smartphone Credit : atomicstudio

Amoureux des réseaux sociaux, bonjour ! S’il y a 10 ans, nous nous demandions à quoi pouvaient bien servir les réseaux sociaux, aujourd’hui, nous le savons. La réponse ? À tout et n’importe quoi. Mais, surtout, il s’agit d’un déversoir à rire, d’un mur de l’humour, d’un véritable temple de la comédie. Nous parlerons surtout de l’un des réseaux qui regorgent le plus de comiques inopinés : Twitter. Si Instagram est surtout fait pour partager des photos, LinkedIn surtout fait pour trouver du travail, Twitter, c’est fait pour tweeter. Un tweet, c’est tout simplement un post mis à la vue de tous. Il est possible d’y raconter certains aspects de la vie, de partager des citations philosophiques, ou encore d’exhiber son déjeuner. Cependant, les meilleurs tweets sont toujours ceux qui ont pour but de mettre un sourire sur le visage de ceux qui le lisent. Et il faut se le dire, ces comiques du web ont énormément de talent. Le rire est devenu un terrain de jeu parfaitement maîtrisé, et passer quelques minutes sur Twitter, c’est toujours la garantie de passer un bon moment.

L’avantage de Twitter par rapport aux autres réseaux, comme Facebook ou Instagram, la liberté d’expression est plus mise en valeur. Sur Twitter, s’exprimer est plus facile, ce qui fait que les barrières tombent et que les filtres diminuent. Cela entraîne alors un épanouissement total de ces drôles de comiques du web. Twitter permet également de recueillir à chaud les avis des personnes lambdas sur plusieurs sujets. Tout passe au crible : actualités, people, arts, éducation, politique… En somme, grâce à Twitter, il est possible de rire de tout, et ce, avec énormément de gens. En France, Twitter est l'un des réseaux sociaux les plus populaires. Il s'agit également du 42è des 50 sites Internet les plus visités en France.

L’art de tweeter et de retweeter

Femme allongée sur un canapé utilisant son smartphone Credit : gorodenkoff

Twitter est une toile.Tweeter est un art. Le tweet est une œuvre, les retweets sont des interprétations libres et le rire est la rémunération de l'artiste. De facto, il est nécessaire d’avoir quelques notions sur le sujet, avant de se mettre à tweeter frénétiquement. Il faut savoir qu’être drôle, c’est donné à tout le monde. Il faut tout d’abord bien choisir son thème. En effet, faire des blagues sur Toto est un peu passé de mode. L’ère actuelle est à l’humour brut, mais subtil. Pour être drôle sur Twitter, il faut savoir se mettre à la place de la « Twittos Community ». Il est donc impératif de suivre la tendance actuelle. Évidemment, être élu « best tweet de la semaine » n’est un honneur accordé qu’à quelques-uns. Après, rien ne vous empêche de faire de votre mieux pour devenir le roi de l’humour made in Twitter. Vous souhaitez vous lancer dans cette aventure ? Voici nos conseils pour cartonner sur le web.

Créer un post qui pourrait faire le buzz

xLa Community doit pouvoir se reconnaître à travers le tweet. Ce n’est que comme ça que le nombre de retweets peut crever le plafond.

Ex : « Fdp de distributeur, je demande 10 €, mais « Montant autorisé minimum 20 € », et là ce fdp me sort 2 billets de 10 €. », un tweet de Le Fauve, @alexisblit. Tout le monde peut être concerné par ce tweet. En effet, nous avons tous déjà, au moins une fois, été confrontés à des situations similaires. Ce sont justement ces situations qui génèrent le rire et font qu’un tweet peut faire le buzz et figurer parmi les meilleurs des meilleurs.

Création de « meme » : une discipline à maîtriser absolument

Aujourd’hui, la tendance du drôle est dans lememe. Mais, avant toute chose, il est impératif de savoir ce que c’est.

La définition simple d’un meme est une « blague en image ». Le principe du meme est de détourner une ou plusieurs images à priori sans véritable contexte et de leur donner une vie, une histoire. Mais, le tout doit être drôle. C’est-à-dire qu’il est nécessaire de choisir la bonne image à associer avec la bonne phrase. Là, si vous êtes vraiment fan de citations, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Encore une fois, l’humour réside dans le fait d’être créatif. Il faut donc arriver à faire rire son « auditoire » en générant un rire spontané.

Le tweet, adoré de tous!

Plusieurs personnes tenant leur smartphone Credit : scyther5

Comme il a été susmentionné, la majorité de la Twittos Community est composée de personnes « normales ». Toutefois, « majorité » ne signifie pas « totalité ». En effet, vous constaterez que les stars sont également fans de Twitter. Et il ne s’agit pas de comptes « fakes » créés par des malintentionnés qui n’ont pas grand-chose à faire de leur temps. Il s’agit de réelles personnalités médiatiques qui font la même chose que nous : générer tweet sur tweet et attendre les retweets.

Une personnalité médiatique n’est pas forcément toujours un people, une star de la chanson, un influenceur ou un acteur de cinéma. Les politiques sont aussi très férus de Twitter. Tout d’abord puisque, parmi tous les réseaux sociaux, Twitter est celui qui permet une plus rapide propagation des informations. Ensuite, puisque les membres de Twitter (en France et dans le monde entier) sont toujours très réactifs. De ce fait, il est plus facile de jouer de sa notoriété sur cette plateforme d’Internet.

En France, la plupart, si ce n’est tous, les politiques ont un compte Twitter. S’ils s’abstiennent de faire des blagues tout le temps, ils ne se privent pas de quelquefois faire de l’esprit avec un petit trait d’humour. L’avantage est qu’ils se retrouvent plus « humanisés », plus réels, et plus proches du monde et de la vie de tous les jours. En somme, grâce à Twitter, il est possible d’avoir de meilleurs avis sur ces personnes que nous ne voyons généralement qu’à la télévision. Nous savons alors qu’ils ont aussi une vie, qu’ils vivent une histoire et des situations souvent similaires aux nôtres, et surtout, qu’ils adorent les retweets au moins autant que nous. En bref,Twitter c'est tendance.

Pour conclure, nous pouvons dire que le présent et l'avenir du relai d'informations, de l'humour du web et des blagues, c'est Twitter. Si vous souhaitez obtenir votre dose de rire quotidienne, faites un tour sur ce réseau. Vous serez étonnés de la créativité, de l'imagination, de l'humour et de l'intelligence des Twittos. N'hésitez pas à apprendre des meilleurs tweets ayant foulé le sol d'Internet. Laissez un peu de côté les citations de livres et les story Instagram. Partez plutôt à la chasse aux retweets, vous découvrirez que la Twittos Community en France est un monde complètement à part. Et qui sait, peut-être qu'un jour, le best Twittos du monde, ce sera vous !

Top 15 des tweets les plus drôles de l’histoire

Illustration conceptuelle de la victoire Credit : Irina_Strelnikova

Pour vous donner une idée, voici un Top 15 des tweets les plus drôles de l’histoire :

J’allais m’endormir et puis je me suis demandé comment les nudistes faisaient pour nettoyer leurs lunettes.

LaetitiaCastwa (@tweetleti) June 28, 2019

De quoi faire réfléchir…

J’ai vu un homme protéger sa baguette de pain avec son parapluie, plutôt que sa tête.

Les priorités à la française.

Lucebuck (@Pourrave) March 14, 2019

Le pain d’abord, pour le reste on verra après!

Imagine tu tues un insecte et genre sa mère elle l'attend pour le dîner mais il vient jamais parce qu'il a disparu

(@abdelmesson) January 13, 2018

Est-il trop sentimental, ou ne sommes-nous pas assez ?

Ce qui est bien quand t'es issu de 2 cultures, c'est le mélange des traditions.

Par exemple, chez moi on a l'Aïd & Noël : on égorge un renne.

POMPONETTE PARANOID. (@Paranoid_sO) November 15, 2015

La mixité, c’est le secret.

Je brunch.

C'est génial, cette petite ambiance de fils de *.

J'ai envie de mettre mon pull sur mes épaules et de dire «à fortiori».

Docteur Kellogs (@DocKellogs) October 30, 2016

Et de devenir riche aussi. Non… ? Ah…

Le saviez-vous ?

Le mot « thermoplastique » a la particularité de pouvoir être lu dans les 2 sens, dont un qui ne veut rien dire

Degré Ier (@degre_premier) April 30, 2018

Merci de nous l’avoir fait remarquer!

Non là par contre c'est trop dégueulasse.

Je laisse mon assiette 2 pauvres minutes, je reviens et j'suis obligé de hurler.

Le chat est monté sur la table, à bouffé une partie de mon plat puis l'a vomi sur ce qu'il restait

deo (@deotoons) May 27, 2020

Nous préférons les chiens. Gentils les toutous.

La boulangère : rhooo.. tous les matins... Alors ? Ça y est ? Vous avez choisi ?

Moi : Attendez encore un peu.

La boulangère : Tout le monde vous attend Monsieur

Moi : C'est la baguette qui choisit son sorcier Madame

Baptiste (@PHILIPPEBaptist) May 17, 2019

En route pour la voie 9 ¾.

Mère : Éteins les lumières! C’est pas Versailles ici!

Louis XVI : Bah... si.

Mère : Ah ouais, j’avoue xptdrr!

Louis XVI : Ahaha!

Mère : Ahaha!

Louis XVI : Sah, qu’est-ce qu’on rigole.

PoPésie (@GPoPesie) April 12, 2019

Humour d’époque.

- Je suis à bout.

- Ouais et moi jsuis Aladdin.

Dernière conversation avec ma collègue avant son suicide.

Tw0lverine (@Tw0lverine) October 31, 2014

Mieux vaut avoir des remords qu’avoir des regrets.

-Cerveau, tu sais si on a fermé la porte à clé ce matin ?

-Aucune idée. Par contre je me souviens de la pub Ricoré de 1996 si ça t'intéresse.

Tania (@TaniaKessaouti) January 27, 2016

Fichu cerveau.

Mon fils a imité ma signature dans son carnet et vu qu’il a foiré celle-ci, il a mis du Tipp-ex et a re signer à côté en disant à sa prof que j’avais raté ma signature. J’ai préféré dire que c’était moi plutôt que d’admettre d’avoir un fils aussi con.

Personne ? ? (@tktjarrive) November 22, 2019

Les enfants… Doux petits enf…ants!

Une mère ça pardonne tout, que son fils se drogue, qu'il boive, qu'il se laisse aller, mais pas qu'il oublie de lui ramener ses tupperwares.

Domi (@_Dom_I) October 4, 2016

Les tupperwares, c’est sacré!

- Il a disparu dans l'indifférence générale.

-Qui ça ?

-Je sais plus.

Coya Putain (@fandeSassa) May 28, 2014

Comme ça, c’est clair!

Jamais compris le projet des castors, dès qu'ils voient une petite cascade ils se disent «Oula, quelqu'un doit mettre un terme à cette folie» ?

New Year New Me (@vnctmrn) December 1, 2020

Oui… Non… ? Mais si!!! Bah non finalement…