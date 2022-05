Top 50 des meilleurs jeux de mots drôles

Voici 50 jeux de mots drôles à raconter à vos amis. Même si certains sont presque pourris, ils vous feront rire aux éclats.

Les jeux de mots, c’est quoi ?

Les jeux de mots ou calembours sont très appréciés par les amoureux de la langue française. Basés sur la polysémie, la paronymie et l’homophonie, ils permettent de mieux maîtriser le vocabulaire tout en s’amusant. Parfois, les calembours permettent même d’en savoir davantage sur la diversité de la culture en France et ailleurs. D’après l’histoire, ce terme est utilisé pour la première fois par Denis Diderot. Cet auteur le qualifie à l’époque de barbare et le classe au même rang que les jeux de mots utilisés par les turlupins. C’est seulement deux ans plus tard que le mot calembour est à nouveau employé. Il apparait alors dans la 6escène de comédie de Jean-Joseph Vadé intitulé « Le mauvais plaisant ou le drôle de corps ». C’est en 1977 que la première définition du calembour est introduite dans l’encyclopédie. D’après cette dernière, il s’agirait « … d’un abus que l’on fait d’un mot susceptible d’avoir plusieurs interprétations et qui s’emploie de différentes manières… ».

Il est bon de savoir que Molière, Voltaire et Victor Hugo, ces auteurs et philosophes qui ont marqué l’histoire de la langue française, n’appréciaient pas les calembours. Ils considéraient que ces jeux de mots ne valorisaient nullement la richesse de cette langue. Molière, par exemple, définissait ce mot comme « ramassé parmi les boues des Halles et de la Place Maubert ».

Les jeux de mots sont appréciés autant par les petits que par les grands. Ils se présentent souvent sous forme de blagues, de citations ou de phrases courtes. Un calembour réussi doit avant tout proposer un son agréable lorsque vous le prononcez. Il doit aussi être court et parvenir à un point nommé. Ce jeu de mots doit être prononcé avec sérieux. Un bon calembouriste ne doit jamais rire de ses propres mots. Enfin, pour être agréable, ce jeu doit aussi être gratuit. C’est-à-dire que vous ne devrez nullement attendre une réaction venant de vos interlocuteurs. S’ils apprécient votre humour, ils riront toujours à cœur joie. Bien qu’il s’agisse d’un jeu typiquement français, certains pays ont aussi adopté le calembour.

Comment créer vos propres jeux de mots ? Il suffit d’être créatif et d’avoir de bonnes bases en langue française. Sur une feuille de papier, essayez de rassembler une polysémie, une homophonie ou une paronymie puis essayez de les mettre dans une phrase correcte. Si celle-ci sonne bien et qu’il est facile de la comprendre, vous pouvez la proposer à vos proches. Ces derniers n’hésiteront pas à vous le faire remarquer si votre jeu de mots est nul.

10 calembours sur la vie quotidienne

La richesse de la langue française n’est pas un secret. Elle propose de nombreux homophones avec une similarité de son impressionnante. La langue préférée de Molière a permis aux plus créatifs d’inventer des jeux de mots à la fois amusants et drôles. Ces derniers sont de plus en plus appréciés. Voici quelques calembours sur le thème de la vie quotidienne que vous pourrez sortir dès que l’occasion se présente :

Calembour sur l’odeur

Oh ! Votre voiture sent mauvais.

C’est parce que c’est une Dacia Sandero.

Calembour sur le bricolage

Un jour, Dieu demanda à Casto de ramer.

Depuis ce jour, Castorama.

Calembour sur les supermarchés

Un jour, j’ai fait une blague sur Carrefour, mais elle n’a pas supermarché.

Calembour sur les légumes

Avez-vous déjà entendu une salade chanter ?

Non, êtes-vous bête ? Les légumes ne chantent pas.

Pourtant, l’autre jour, j’ai entendu une carotte râpée.

Calembour sur la lumière

Que fait une lampe lorsqu’elle se fait agresser ?

Elle crie à

Calembour sur les manifestations

Qu’est-ce qu’une manifestation d’aveugles ?

Un festival de Cannes.

Calembour sur les armoires

Connaissez-vous l’histoire de l’armoire ?

Elle n’est pas commode.

Calembour sur les papiers

Connaissez-vous l’histoire de la feuille de papier ?

C’est dommage puisqu’elle déchire.

Calembour sur la géographie

J’ai fait une blague à Jésus puis il m’a dit, c’était naze, arrête.

Calembour sur les Russes

Quelle est la viande préférée des Russes ? La viande tsar tsar.

10 jeux de mots drôles créés par des auteurs célèbres

Certains auteurs français connus se sont aussi mis à la création de jeux de mots. Les plus célèbres calembouristes de tous les temps sont notamment Jacques Prévert, Raymond Devos, Alphonse Allais et Boby Lapointe. Voici notre classement des meilleurs calembours humoristiques créés par ces célébrités et qui reflètent la richesse de notre langue. Ces citations vont vous faire rire.

« Nous le savons pas seulement de Marseille. » - Pierre Desproges

« De deux choses lune, l’autre c’est le soleil. » - Jacques Prévert

« Demandez nos exquis mots. » - Patrice Delbourg

« Pourquoi vouloir mettre une femme dans son lit si on ne sait pas comment la border ? ».

« Le poisson qui me bouffera est pas né ! » - Olivier de Kersauno

« Il y a deux manières de prendre une femme : par la taille et par les sentiments . » - Henri Bataille

« Il y a deux manières de prendre une femme : par la taille et par les sentiments. » - Henri Bataille

« Mozart était tellement précoce qu’à 35 ans, il était déjà m*rt. » - Pierre Desproges

« La discrétion est ma devise. Je ne dis jamais rien. Même sur ma carte de visite, je n'ai rien d'écrit. » - Marx Brothers

« Quand dans une réunion, un homme ne dit rien alors que tout le monde parle, on n'entend plus que lui. » - Raymond Devos

10 jeux de mots et blagues pourris

Curieusement, les jeux de mots et les blagues les plus pourris se révèlent être les plus drôles. Pour preuve, de nombreux internautes ont reçu des commentaires encourageants après avoir posté leur calembour pourri. Si vous n’en êtes pas convaincu, essayez avec ces jeux de mots presque ridicules. Vos amis riront aux éclats et en demanderont plus. À condition évidemment qu’ils aient le sens de l’humour.

C’est en sciant que Léonard devint scie.

Santé… mais pas des pieds.

Mon cordonnier dit qu’il n’est pas curieux alors qu’il se mêle toujours de tout.

À chaque fois que je monte sur mon Harley, David sonne.

Quel est le nom donné à un chat tout-terrain ? Un cat cat.

Quel est le nom donné à un chat tout-terrain ? Un cat cat.

Ne pas confondre un surveillant décédé avec un morpion.

Depuis que mon grand-père est devenu écologiste, tout le monde dit de lui : c’est un papy qu’est des verts.

C’est dans les hôpitaux étrangers que les jeunes filles opèrent.

Après deux scotchs, les hommes deviennent collants.

10 jeux de mots dans des phrases humoristiques

Les jeux de mots peuvent aussi se présenter sous forme de phrases pleines d’humour et de bon sens. Si vous programmez une soirée entre amis et que vous souhaitez vous adonner à ce type de divertissement, n’hésitez pas à vous inspirer avec notre top 10 de meilleurs calembours présentés sous forme de phrase paraissant sérieuse et pourtant très drôles.

J’ai rompu avec un cordonnier, j’ai été lassée.

Se raser est barbant.

Un sale ami mérite d’être charcuté.

Les bricoleurs du dimanche en ont marre tôt.

Quand on veut faire l'amour, c'est entre adultes qu'on s'entend.

La vitamine sait, mais elle ne dira rien.

Avez-vous déjà vu un camion si terne ?

Les gitans disent souvent : « c’est beau et mien ».

Qui goûte à un chaud lapin peut connaître l’amour du râble.

Qui goûte à un chaud lapin peut connaître l'amour du râble.

10 jeux de mots et blagues avec réponse

Le rire aide à rester en bonne santé. Si vous êtes d’humeur morose ou que vous souhaitez redonner le sourire à l’un de vos proches, il n’y a rien de mieux que l’humour. Vous trouverez dans ces 10 blagues avec réponse des jeux de mots riches en vocabulaire et en culture générale.