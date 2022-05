Tout savoir sur le Broker de trading AvaTrade

AvaTrade est une plateforme de trading en ligne depuis 2006. Désormais, elle fait référence en tant que sur les marchés financiers à l’international. Le broker fait état de plus de 200 000 clients avec plus d’un milliard de dollars de volume d’échange par jour.

Présentation d’AvaTrade

Le broker existe depuis 2006 et s’est développé rapidement, à l'aune de l'avènement du digital et de l'engouement des investisseurs pour les marchés financiers. Notamment par le biais du forex. Depuis, AvaTrade est présent à travers le monde et compte plus de 200 000 clients !

AvaTrade permet de spéculer sur des centaines d’instruments financiers, parmi les plus appréciés; comme les cryptos, les matières premières, les taux de change, etc...

L'entreprise située à Dublin en Irlande, a des bureaux à Sydney, Beijing, Tokyo,...). C'est un broker fiable dans lequel il est possible de déposer son argent avec confiance pour investir sur les marchés.

Le Broker de trading Avatrade est supervisé par de nombreuses agences officielles comme:

- La FSCA : la South African Financial Sector Conduct Authority

- L’ASIC : Australian Securities and Investments Commission

- La FSA : Financial Services Agency

- La Financial Futures Association basée au Japon

- La FSRA : Autorité des services de réglementation financière

- L’ADGM : Abu Dhabi Global Markets

Les licences obtenues par Avatrade lui permettent à la plateforme d’agir sur tous les continents de la planète !

AvaTrade, un broker nouvelle génération

Crédit : Pixabay

Avatrade est un broker spécialisé dans les produits dérivés de type:

- trading d’actions,

- CFD,

- options,

- Forex,

- matières premières,

- Cryptos,

Avec AvaTrade, vous allez pouvoir investir en multipliant votre mise de départ grâce des CFD qui sont des instruments financiers à effet de levier et qui permettent d’investir dans plusieurs classes d’actifs avec un minimum de fonds.

Avatrade propose principalement dans sa palette des actions américaines et européennes. En outre, sur la plateforme, vous allez pouvoir être exposé sur les indices boursiers. Avatrade propose enfin une gamme d’ETF avec des CFD, qui répliquent les indices boursiers comme:

- le SP 500,

- le Dow Jones,

- le CAC 40

- US 30

- US 500

- SMI

- NIKKEI 225…

- DAX 30

- FTSE 100

Avec les CFD vous allez avoir accès à différents sous-jacents, comme les devises, les matières premières et les cryptomonnaies. Ceci en utilisant l’effet de levier. Vous allez également pouvoir trader le pétrole et le gaz naturel, par exemple.

Sur le volet cryptomonnaies, vous allez pouvoir faire des opérations sur Bitcoin, l'Éther et bien d’autres encore.

Le dispositif mis en place par AvaTrade

Chez AvaTrade, vous allez pouvoir bénéficier de l’une des des plateformes suivantes en fonction de votre niveau:

- MetaTrader 4 (disponible en version mobile) : logiciel de trading le plus populaire en bourse,

- MetaTrader 5 (disponible en version mobile) : version plus récente de MetaTrader,

- AvaTradeGO (disponible en version mobile): vous pouvez gérer plusieurs comptes, réels ou démo.

Avaprotect vous protège des mauvais trades

Le broker Avatrade propose un service unique dénommé AvaProtect qui va vous permettre de vous couvrir contre les pertes sur des dizaines d’instruments financiers.

Ici, AvaProtect agit comme une assurance à déclencher avant chaque transaction, pour se couvrir des pertes en cas de mauvaise décision. Cela permet au trader débutant d’être remboursé de ses pertes avec un versement effectué par le broker en direct.

AvaTrade: un acteur fiable dans le monde des brokers

AvaTrade rassure. En effet, vous allez pouvoir activer l’authentification en deux temps pour vous connecter à votre compte. Vous saisissez un code reçu par SMS à chaque fois que vous entrez votre identifiant et votre mot de passe, afin d’accéder à votre Espace client.

L’accent mis sur le service client chez AvaTrade

Avatrade met le paquet sur la qualité de son service. En outre, la plateforme en ligne spécialisée en trading met à la disposition de ses clients des guides de haute qualité avant de démarrer leurs premiers trades.

Le broker propose:

- des tutos,

- des e-books

- des webinaires

AvaTrade Démo, pour bien démarrer dans le monde du trading

Pour les traders débutants, AvaTrade Démo va vous permettre de vous familiariser avec les fonctionnalités de la plateforme. Vous aurez une belle occasion de tester vos trades au fil de l’eau sans aucun risque car vous ne jouez que de l’argent fictif.

Créer votre compte sur AvaTrade

Il est très facile de créer votre compte sur le site de Avatrade. En effet, vous allez pouvoir commencer à trader en seulement quelques minutes. Pour ce faire, il vous suffit de remplir quelques items puis de valider votre inscription par e-mail. Vous pouvez vous inscrire gratuitement avec un dépôt de départ de 100 USD.

In fine, Avatrade se présente comme l’un des meilleurs brokers présents en France sur les marchés financiers. La plateforme se veut être accessible et offrir des services de qualité avec des spreads maîtrisés.

L’opération de dépôt sur Avatrade est une opération simple. La démarche qui prend du temps est l’approbation de votre compte. Sur la plate-forme, vous pouvez accéder à toutes les opérations financières comme un virement vers votre compte bancaire ou un dépôt par carte de crédit. Le délai de retrait peut aller de 24 h à 72 heures selon le type de compte que vous choisissez pendant l’inscription.

Pour conclure

AvaTrade est un broker assurément digne de confiance qui propose ses services de trading en ligne dans toute l’Europe depuis 15 ans. C’est donc un broker qui opère en France et qui accompagne près de 200 000 investisseurs dans leur trading au jour le jour.

La plateforme de trading propose de trader sur les meilleures classes d’actifs et celles qui sont le plus utilisées par les investisseurs:

- bitcoin

- or

- CAC 40

- les actions américaines

Enfin, AvaTrade met à disposition des plateformes robustes pour trader comme MetaTrader 4 (MT4. L'ouverture d'un compte de trading est rapide et Avatrade propose de surcroît un compte démo pour commencer à spéculer sur les marchés financiers de manière 100% virtuelle.

Avertissement: Les CFDs sont des instruments financiers complexes risqués par nature. Il est possible de perdre de l'argent rapidement avec le mécanisme de l'effet de levier. Vous devez d’abord comprendre comment fonctionnent les CFD !