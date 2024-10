Une femme, qui subissait le comportement déplacé d'un homme, a parfaitement réagi. Sa vidéo a cartonné sur le web.

C'est un phénomène, hélas, en vogue.

Beaucoup de femmes, qui fréquentent les salles de sport, dénoncent les attitudes déplacées de certains hommes, qui n'ont rien de mieux à faire que de les regarder avec insistance, pendant qu'elles font de l'exercice. Des incidents dont elles se passeraient bien volontiers. Et malgré le fait que ce genre de comportement les mettent très souvent mal à l'aise, de nombreuses femmes hésitent à le dire, certainement par peur des réactions.

Certaines n'hésitent cependant pas à le faire savoir haut et fort, quitte à confronter ces individus qui manquent cruellement d'éducation.

C'est notamment le cas d'une certaine Heidi Aragon, une coach sportive américaine qui a récemment dû gérer une situation similaire, en présence de son mari. Et elle l'a fait avec brio, en parvenant à prendre la personne en flagrant délit, alors que celle-ci niait pourtant les faits.

Crédit photo : @fit_with_heidi / Capture d'écran TikTok

Très active sur les réseaux sociaux et notamment TikTok, où elle compte près de 65 000 abonnés, la sportive a raconté sa mésaventure aux internautes, preuves à l'appui, dans une vidéo virale, visionnée plus de 8 millions de fois.

Elle y explique d'abord qu'un « vieux type flippant » n'arrêtait pas de la fixer pendant qu'elle soulevait des poids. Heidi raconte ensuite qu'elle a demandé, dans un premier temps, à son mari de venir à ses côtés pour masquer la vue de cet individu. En vain, l'homme a continué de l'observer avec insistance. Pire encore, ce dernier a nié lorsqu'elle lui a fait remarquer. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Heidi avait filmé la scène. Elle avait donc la preuve en vidéo.

« Ce vieux type flippant à la salle de sport n'arrêtait pas de venir me voir et de me fixer (...) Je lui ai dit que s'il voulait s'entraîner dans ce coin, il devait arrêter de me fixer et de me mettre mal à l'aise. Il m'a répondu qu'il ne faisait que regarder autour de lui. Je lui ai alors dit que j'enregistrais mes séances d'entraînement et que je l'avais filmé. Il a très vite fermé sa bouche » (Heidi Aragon)