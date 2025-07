“C'est irrespectueux” : un couple dérape dans un moment d'affection intense en public, les passagers s'indignent

Un utilisateur de TikTok a partagé une vidéo devenue virale en s’indignant de l’attitude d’une couple assis à côté de sa compagne en avion. Explications.

Il y a de ces couples qui ne se refusent rien. Alors, oui, être amoureux, c’est génial : on a des papillons dans le ventre, on ne vit que pour sa moitié et on est sur un petit nuage, à tel point que l’on en oublie presque le monde qui nous entoure.

C’est précisément ce qu’il s’est passé lors d’un vol en partance du Royaume-Uni vers la Grèce. Un internaute a partagé sur son compte TikTok une vidéo virale d’un couple qui a eu une attitude “jugée déplacée” selon la Toile. La raison ? Ils étaient trop proches.



Crédit : IStock

Un couple un peu trop amoureux ?

Selon Harry Marjoram, l'utilisateur de TikTok, tout a commencé à bord d'un vol Ryanair à destination de la Grèce. Alors que lui et sa petite amie voyageaient vers cette destination paradisiaque, un couple d’inconnus, assis dans des sièges côté hublot, ont passé les quatre heures de vol à faire une démonstration d’affection en public : la fille était allongée sur le garçon, et le couple passait son temps à s’embrasser, laissant la petite amie de Harry désemparée, puisqu’elle était assise juste à côté d’eux. D’ailleurs, elle s’est retrouvée avec les pieds de la jeune femme presque sur son siège. Bonjour l’ambiance !



Crédit : Harry Marjoram

En légende de sa vidéo TikTok, l’internaute a écrit :

“Quand ma petite amie slave, qui déteste les démonstrations d'affection en public, rencontre le boss final des démonstrations d'affection en public sur un vol de quatre heures vers la Grèce, pendant tout le vol !!”.

Il est vrai que selon les pays du monde, les démonstrations d’affections sont différentes et pour certains, ce type de comportement peut s’avérer très impoli et gênant.

Des internautes indignés

En commentaires de cette vidéo devenue virale, avec près de 10 millions de vues, les internautes ont déclaré :

“Manque de respect pour votre espace” ou encore “C’est honteux” ou bien “J’espère que le couple verra cela et lira les commentaires.”

Alors que ces démonstrations d’amour de l’extrême sont rares dans certains pays, comme en Asie ou aux Émirats ou encore en Inde, selon le LA Times, la ville de Mexico, capitale du Mexique , serait la première capitale mondiale du monde où les démonstrations d’amour en public sont les plus tolérées :

“Les amoureux s'allongent - et s'enlacent - sur les perrons des appartements et les bancs des parcs, sur les places historiques de la ville et le long de ses boulevards verdoyants.”

Une chose est sûre, cette passagère Slave se souviendrait de son voyage en Grèce !