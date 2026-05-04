Un millionnaire devient sans-abri pour prouver que n'importe qui peut gagner 1 million de dollars, mais rien ne se passe comme prévu

Un millionnaire américain a tout quitté et s’est retrouvé sans-abri pour prouver qu’il pouvait reconstruire un million de dollars. Mais il a finalement arrêté son défi plus tôt que prévu.

Son nom ne vous dit sûrement rien, mais Mike Black est un entrepreneur américain millionnaire.

Co-fondateur de plusieurs startups dans les secteurs du stationnement et du recrutement, il semblait promis à un avenir confortable et prospère.

Mais en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, il a quitté ses entreprises et abandonné sa fortune à sept chiffres pour… repartir de zéro. Un défi ambitieux, qu’il a finalement dû interrompre plus tôt que prévu.

Crédit Photo : YouTube/Mike Black

Un millionnaire devient sans-abri pour reconstruire sa fortune

Baptisé Million Dollar Comeback, son challenge visait à prouver qu’il était possible de repartir de rien pour reconstruire une fortune d’un million de dollars.

Après avoir fait ses adieux à ses proches, Mike Black a vidé son compte bancaire, détaille le site LADbible.

La deuxième étape de son projet consistait à vivre comme une personne sans-abri, ce qui l’a conduit à dormir dehors, sur des bancs publics.

Ensuite, il a commencé à revendre avec profit des meubles gratuits dénichés sur Craigslist, un site de petites annonces très populaire aux États-Unis, tout en enchaînant les petits boulots comme vendeur et livreur.

Peu après, il a lancé Bark and Bailey, une marque de café dont les profits étaient reversés à des associations de protection animale.

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Alors que tout semblait se dérouler selon ses plans, Mike Black a dû interrompre prématurément son expérience pour une raison déchirante.

En coulisses, le jeune homme traversait une période marquée par de graves problèmes personnels.

Le projet s’arrête du jour au lendemain

Selon nos confrères, l’entrepreneur a interrompu son projet en raison d’une maladie auto-immune, pouvant provoquer une faiblesse musculaire, des douleurs articulaires et des inflammations.

Il a expliqué avoir consulté 17 médecins au cours de plus de 50 rendez-vous, pour un total d’environ 20 000 dollars (environ 17 000 euros) de frais médicaux. Mais ce n’est pas tout. À cette même période, il a appris que son père souffrait d’un cancer de stade 4.

« J’ai officiellement décidé de mettre fin au projet plus tôt que prévu… ma santé s’est dégradée au point où je dois commencer à en prendre soin. Beaucoup de choses me sont apparues clairement : ce qui compte vraiment, c’est la santé et la gratitude », a-t-il expliqué.

Malgré tout, il a réussi à générer environ 64 000 dollars (environ 60 000 euros), au cours de cette expérience qui a duré environ deux ans.

Crédit Photo : YouTube/Mike Black

En 2023, Mike Black a donné de ses nouvelles dans une vidéo publiée sur YouTube. Il y expliquait avoir lancé une nouvelle entreprise, Talent Stream, une agence de recrutement, qui a rapidement atteint 100 000 dollars (près de 93 000 euros) de chiffre d’affaires mensuel, avec une forte rentabilité.

Il a également précisé avoir vendu sa marque de café, Bark and Bailey, pour un montant modeste. Aujourd’hui, il continue de diriger Talent Stream et partage des conseils en entrepreneuriat sur Instagram.

Un beau projet !