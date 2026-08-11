Des Parisiens achètent une maison de 4000 m2 à la campagne et regrettent car ils “n'aiment pas jardiner”

Un couple a décidé de vendre son loft parisien pour acheter une maison avec un jardin de 4 000 m2 à la campagne. Mais les propriétaires se sont aperçus qu’ils n’aimaient pas jardiner.

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Un couple à la campagne

Vivre en ville et à la campagne sont deux choses totalement différentes. En ville, il y a beaucoup d’activité, de nombreuses choses à faire, un rythme à suivre et un train de vie entraînant. À la campagne, les habitants sont plus isolés, moins stressés et profitent de la nature.

Depuis quelques années, les caractéristiques propres à la campagne comme le chant du coq, le son des cloches et l’odeur de crottin, sont protégées par le droit français. Si elles ont dû être protégées, c’est parce qu’elles ne plaisent pas toujours aux nouveaux arrivants, comme les citadins.

Une maison à la campagneCrédit photo : iStock

Un terrain de 4 000 m2

En effet, certaines personnes qui ont toujours vécu en ville décident de changer en vie en s’installant à la campagne. Mais cela ne se passe pas toujours bien, comme ce couple qui a témoigné de la désillusion qui l’attendait en province, ou encore de ces Parisiens qui, incapables de s’adapter à la campagne, sont retournés vivre à la capitale.

C’est également le cas d’un autre couple qui a vendu son loft parisien pour acheter une maison à la campagne, sur un terrain de 4 000 m2. Patricia et Serge vivaient dans leur apparition à Paris depuis 15 ans et ont tout quitté pour s’installer dans une maison de campagne de 120 m2, dans l’Oise.

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Ils regrettent leur choix

La maison comprenait un jardin de 4 000 m2, un espace immense. Cependant, malgré les barbecues, les repas en terrasse et les moments passés au coeur de la nature, Patricia et Serge se sont rendus compte que ce mode de vie ne correspondait pas à celui qu’ils s’étaient imaginés.

“Nous nous sommes rendu compte que nous n’aimions pas particulièrement jardiner, que les repas en terrasse n’étaient pas si fréquents, que nos amis nous rendaient peu visite”, ont-ils confié au Figaro Immobilier.

Une terrasse videCrédit photo : iStock

Désormais, ce couple a revendu cette grande maison pour s’offrir une autre propriété “chargée d’histoire” dans une ville de l’Oise, à Compiègne. Là-bas, ils retrouveront la vie citadine, les transports en commun et l’agitation, loin des moments en terrasse dans le jardin.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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