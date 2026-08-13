Fan de Michael Jackson, il dépense 30 000 dollars pour lui ressembler

Un superfan de Michael Jackson, qui a dépensé une fortune en chirurgie pour lui ressembler, dévoile des photos de lui avant sa spectaculaire transformation.

Certaines personnes sont prêtes à dépenser sans compter pour ressembler à leurs stars préférées, à l’image de ces jumelles obsédées par la poupée Barbie.

De son côté, le performeur argentin Leo Blanco, 30 ans, est un fan inconditionnel de Michael Jackson. Ces dernières années, il a enchaîné les interventions esthétiques pour devenir son sosie. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune homme a bien changé.

Crédit Photo : Leo Blanco

Il dépense 30 000 dollars pour ressembler à Michael Jackson

Comme le rapporte le site LADbible, Leo Blanco a partagé des photos de lui datant de son adolescence sur les réseaux sociaux. Sur celles-ci, il apparaît bien loin de l’apparence qu’il affiche aujourd’hui. Un autre cliché le montre lorsqu’il était enfant. En légende de la publication, il a écrit :

« Bonne fête à mon enfant intérieur. N’oubliez jamais que nous sommes tous, ou avons tous été, des enfants », peut-on lire.

Crédit Photo : Leo Blanco

Il a également publié une autre image, où on le voit quelques années plus tôt.

« J’ai tellement honte, mais me voici 10 ans plus jeune », a-t-il commenté.

Depuis sa première opération à 15 ans, l’Argentin a dépensé environ 30 000 dollars pour adopter les traits de son idole, décédé à l’âge de 50 ans en 2009.

Crédit Photo : Leo Blanco

Au total, il a subi 11 interventions, ainsi que des procédures esthétiques, pour atteindre son but. Celui qui gagne sa vie en incarnant le Roi de la Pop sur scène assure n’avoir aucune limite.

Selon le Daily Mirror, Leo Blanco a réalisé deux otoplasties pour remodeler ses oreilles, trois liposuccions, quatre rhinoplasties, ainsi que des injections d’acide hyaluronique et de Botox afin de rendre ses pommettes plus proéminentes.

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« Je regardais Michael sans arrêt »

Interrogé sur sa passion pour le chanteur, le trentenaire revient sur le moment où il a décidé de lui ressembler.

« Je regardais Michael sans arrêt, je l’écoutais, je le ressentais. Je ressentais son essence, alors d’une manière ou d’une autre, j’ai assimilé sa façon de s’exprimer et ses préférences esthétiques », a-t-il expliqué par le passé.

Crédit Photo : Leo Blanco

Avant d’ajouter :

« Et c’était très douloureux pour moi de paraître différent de lui. Alors, finalement, je me suis dit “Pourquoi pas ?” ».

Selon ses dires, il se voit comme une « pâte à modeler, quelque chose que je peux façonner, que je peux modeler à ma guise, plutôt que de me contenter du visage que le destin m’a donné ».

Surnommé «The King», Leo Blanco vient d’annoncer le « Michael Jackson Live Experience » au Canning Theatre, en Argentine, un spectacle en hommage à son artiste préféré.

Crédit Photo : Leo Blanco