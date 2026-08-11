Un employé de fast-food décroche une bourse pour une grande université avec l'aide de ses patrons

Un étudiant brésilien, qui travaille dans un fast-food, vient de décrocher une bourse pour intégrer la prestigieuse université de Yale, aux États-Unis, grâce à un coup de pouce de ses patrons.

Thalles Winner DeSouza, 23 ans, qui a survécu à une fusillade il y a dix ans au Brésil, vient de franchir une étape décisive pour son avenir : il a décroché une bourse qui lui permettra d’étudier à l’université de Yale (États-Unis) dès la rentrée prochaine.

Un parcours inspirant rendu possible grâce la générosité de ses patrons, rapporte le magazine américain People.

Il échappe à une fusillade et intègre une université prestigieuse

Si Thalles peut aujourd’hui envisager la suite avec optimisme, le jeune homme revient de loin. En 2016, a failli être tué lors d’une fusillade survenue en pleine nuit dans sa propre maison, au Brésil.

Après ce drame, sa mère a décidé tout laisser derrière elle et de venir aux États-Unis avec ses enfants, a indiqué le Brésilien en légende d’une vidéo Instagram, montrant le moment où il a reçu sa lettre d’admission.

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Dès le lycée, Thalles a commencé à travailler chez Wendy’s, un fast-food situé à Cape Cod, dans le Massachusetts, avant d’être promu responsable d’équipe durant sa dernière année.

Le hic ? Le jeune employé a été confronté à des difficultés financières et était prêt à renoncer à ses études supérieures pour travailler.

Crédit Photo : Thalles Winner De Souza/Instagram

Face à cette situation, ses patrons, M. Usama El-Sehrawey et feu M. Ernest Smily n’ont pas hésité à lui venir en aide en lui accordant une bourse pour étudier au Cape Cod Community College.

Dans le détail, ils ont mis de l’argent de côté en fonction de ses heures travaillées au restaurant, ce qui a permis de financer trois années de scolarité.

« À l’époque, je n’avais aucune idée de l’ampleur de l’impact que cette opportunité allait avoir sur ma vie », a-t-il confié.

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« Merci d’avoir cru en moi »

Quatre ans plus tard, Thalles a pu remercier en personne l’un de ses bienfaiteurs, ainsi que le fils de l’homme qui l’avait également aidé, aujourd’hui décédé. Comme il le précise, il souhaitait leur montrer jusqu’où cet investissement l’avait mené.

« Ce qui m’a toujours marqué, ce n’est pas ce qu’ils ont construit en tant que chefs d’entreprise, mais la manière dont ils investissent dans les gens », a-t-il expliqué dans sa publication Instagram.

Crédit Photo : Thalles Winner De Souza/Instagram

Avant d’ajouter :

« Merci d’avoir cru en moi. Votre générosité m’a ouvert une porte qui a changé ma vie, et je vous en serai toujours reconnaissant. Parfois, il suffit d’une seule personne qui croit en vous. J’en suis la preuve vivante ».

Selon Today.com, le jeune étudiant commencera ses cours à Yale à l’automne, un institut qui fait partie de l’Ivy League, un groupe de huit universités privées américaines, réputées pour leur grande sélectivité.

Il va étudier les sciences politiques et les droits humains. Il espère ensuite intégrer une faculté de droit afin de devenir avocat.