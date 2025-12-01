« Une attaque terrible et ciblée » : une célèbre influenceuse abattue par balles en pleine rue

Une influenceuse a été sauvagement assassinée outre-Atlantique. Un meurtre brutal qui soulève de nombreuses questions.

C'est un drame effroyable, digne d'une scène hollywoodienne.

Maria de la Rosa, populaire influenceuse américaine de 22 ans, a été abattue par balle dans une rue de Los Angeles, aux États-Unis. Également chanteuse, la jeune femme venait de lancer sa carrière musicale avec la sortie d'un premier titre, en août dernier.

Crédit photo : @delarosaaaa / Instagram

Une influenceuse de 22 ans assassinée en pleine rue, à Los Angeles

La scène a eu lieu dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 novembre à Northridge, un quartier de la cité des anges, réputé pour abriter de nombreux bars et restaurants branchés, ainsi que l'université d'État de Californie.

Selon les informations des médias locaux, la jeune influenceuse - connue sous le pseudonyme de Delarosa - se trouvait dans une voiture avec deux autres personnes lorsque les coups de feu ont retenti, aux alentours d'une heure du matin.

Transportée d'urgence à l'hôpital, la victime n'a pas survécu, à l'inverse des deux autres occupants du véhicule qui se trouvent aujourd'hui dans un état critique.

Crédit photo : @delarosaaaa / Instagram

Crédit photo : @delarosaaaa / Instagram

Interrogée sur le déroulé du drame, la police de Los Angeles croit savoir que deux hommes seraient à l'origine de ces tirs mortels. Si les circonstances de la fusillade demeure obscure, il semblerait que les tireurs présumés auraient tenté de braquer la jeune femme, connue pour ses goûts de luxe.

Suivie par plus de 45 000 personnes sur Instagram, Maria de la Rosa avait en effet l'habitude d'afficher son luxueux train de vie sur les réseaux sociaux.

« C'était une attaque terrible et ciblée qui a pris la vie d'une jeune femme et artiste, et qui provoque un profond traumatisme chez sa famille et chez les deux survivants », a déclaré le procureur de Los Angeles.

Au lendemain du drame, trois suspects, originaires de Los Angeles, ont été interpellés par la police. Placés en garde à vue, ces derniers ont été inculpés pour meurtre.