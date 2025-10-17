Il gagne 2 millions de dollars à la loterie et utilise son argent pour reconstruire les maison des victimes de l'incendie de Los Angeles

Suite au violent incendie qui a détruit de nombreuses maisons à Los Angeles en janvier dernier, un homme qui a remporté 2 millions de dollars à la loterie a décidé d’utiliser son argent pour reconstruire des logements pour les victimes.

En janvier 2025, un violent incendie s’est déclaré à Los Angeles, brûlant de nombreuses maisons. Abandonnés par leurs assurances, des milliers d’Américains ont tout perdu dans les flammes. Suite à cette tragédie, Edwin Castro a décidé d’agir. Ce Californien âgé de 33 ans a remporté la somme de 2,04 millions de dollars à la loterie en 2022. Des années plus tard, il a décidé d’utiliser son argent pour aider les victimes de l’incendie.

Crédit photo : Reuters

En effet, Edwin Castro souhaite racheter des terrains où des maisons ont brûlé à Altadena, un comté de Los Angeles ravagé par l’incendie. Dans cette ville seulement, près de 9 000 bâtiments sont partis en fumée, laissant des milliers de personnes sans abri.

Il reconstruit des maisons

Ainsi, Edwin Castro a acheté un premier terrain dans le but d’y construire une maison pour reloger une famille qui souhaiterait vivre à Altadena.

“C’est pour une famille qui souhaite emménager. Ce sont ces personnes dont il faut se soucier en ce moment”, a-t-il confié au New York Post.

Crédit photo : Backgrid

Si Edwin Castro utilise son argent pour aider les autres, sa démarche n’est pas gratuite pour autant. En effet, le Californien ne veut pas faire don de ses maisons puisqu’il veut les vendre à des prix raisonnables à des familles qui aimeraient y vivre, plutôt que de les louer pour en tirer des bénéfices.

Actuellement, le millionnaire a déjà acheté 15 terrains à Altadena, ce qui lui a coûté près de 10 millions de dollars. En construisant des maisons dans le style artisanal traditionnel qui faisait le charme de la ville, il veut retrouver l’atmopshère de ce quartier qui a été détruit.

“Je veux que l’on retrouve l’atmosphère du vieux quartier. Comme si on avait placé toutes ces maisons avant l’incendie dans une bulle temporelle”, a-t-il déclaré selon Yahoo Finance.

Crédit photo : Reuters

Au total, 162 parcelles de terrain sont toujours à vendre à Altadena. Si certaines propriétés ont rapidement été rachetées après l’incendie, d’autres sont restées sur le marché. Une bonne nouvelle pour Edwin Castro qui pourra élargir son projet.