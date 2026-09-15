À 24 ans, Anna est « nounou de nuit » et gagne 14 500 euros par mois pour aider les parents à mieux dormir

Anna Carpenter, une nounou de nuit de 24 ans, gagne une petite fortune pour aider les parents à mieux dormir.

Parmi les métiers méconnus, on retrouve la nounou de nuit.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce job est une véritable bénédiction pour les parents qui viennent d’accueillir un nouveau-né et enchaînent les nuits sans sommeil.

Anna Carpenter, une jeune femme de 24 ans qui vit à Houston (États-Unis), exerce cette profession.

Cette nounou de nuit est également doula post-partum et spécialiste des soins aux bébés. Elle aide ainsi les parents durant les premières semaines et les premiers mois de la vie de leur enfant. Un job utile et qui rapporte.

À 24 ans, elle est nounou de nuit

Les missions d’Anna consistent à s’occuper du nourrisson quand il se réveille, le changer, le nourrir et le rendormir. Elle aide aussi la mère avec l’allaitement, prépare les biberons et le matériel du tire-lait.

Ce n’est pas tout. Cette nourrice pas comme les autres peut aussi donner un coup de main pour les tâches ménagères.

Interrogée par le magazine People, cette dernière insiste sur un point important : les personnes qui font appel à ses services « ne sont ni paresseuses ni absentes ni en train de fragiliser le lien avec leur bébé ».

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Grâce à son aide, les parents peuvent se reposer la nuit et être davantage présents pour leur enfant au cours de la journée, afin de créer un « véritable lien avec lui » plutôt que d’être complètement épuisés.

Selon elle, sa présence leur offre un répit plus que bienvenu et permet de limiter le manque de sommeil, qui augmente les risques de dépression post-partum, d’anxiété et de psychose.

Si certaines nuits sont plus difficiles que d’autres, Anna adore son métier. Son objectif est simple : faire en sorte que les parents soient moins stressés au réveil.

« Personnellement, cela me procure énormément de joie de leur faciliter la vie », confie-t-elle.

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Un job qui peut rapporter une petite fortune par mois

Côté emploi du temps, Anna travaille en moyenne entre neuf et douze heures par nuit, quatre à sept nuits par semaine, avec des contrats qui durent trois à quatre mois. Un rythme auquel elle a dû s’habituer.

Aujourd’hui, elle arrive à mieux gérer ces horaires inhabituels car elle n’a pas d’enfants et son compagnon s’occupe de la maison et de leur chien. Résultat : elle peut dormir durant la journée.

Crédit Photo : Anna Carpenter

Sur le plan financier, la jeune femme facture entre 45 et 50 dollars de l’heure (environ 38 à 42 euros), voire davantage selon certains facteurs comme la distance et les demandes supplémentaires.

Elle pourrait ainsi facturer jusqu’à 16 800 dollars par mois (environ 14 500 euros), selon le nombre d’heures travaillées et de nuits effectuées.

Anna prévoit par ailleurs d’augmenter son tarif actuel de 10 à 15 dollars supplémentaires par heure (environ 8,50 à 12,80 euros) lorsqu’elle déménagera à San Diego au début de l’année prochaine.

Vous l’aurez compris, ses clients doivent avoir les moyens pour faire appel à ses services...