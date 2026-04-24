Une femme de 69 ans, arnaquée d'un million d‘euros par des brouteurs, meurt en Afrique en tentant de récupérer son argent

Une sexagénaire, victime de brouteurs ghanéens, est décédée dans des circonstances tragiques en essayant de récupérer son argent.

Les arnaques fomentées par des brouteurs peuvent briser des vies, plongeant certaines personnes, souffrant déjà de misère affective, dans des situations de détresse extrêmes. Hélas, dans certains cas, ces affaires peuvent déboucher sur de véritables drames, notamment lorsque les victimes commettent l'irréparable, en choisissant de mettre fin à leurs jours.

On ne compte plus en effet les histoires d'escroqueries aux épilogues dramatiques, comme celle de la malheureuse Janet Fordham. Arnaquée de plusieurs centaines de milliers d’euros par des escrocs ghanéens, cette sexagénaire britannique, qui a également perdu sa maison, est décédée dans des circonstances tragiques, en tentant de récupérer son argent.

Elle meurt, à 69 ans, en tentant de récupérer l'argent que des brouteurs lui ont volé

Âgée de 69 ans, Janet a perdu la vie il y a trois ans, dans un accident de voiture survenu au Ghana, racontent ainsi nos confrères britanniques du Guardian.

Elle s'était rendue dans ce pays d'Afrique de l'Ouest quelques semaines auparavant pour essayer de récupérer l'argent que les brouteurs lui avaient escroqué. De 2017 à 2022, Janeth Fordham a ainsi été victime d'innombrables arnaques aux sentiments, qui lui auraient fait perdre des centaines de milliers d'euros.

Selon sa belle-fille, Melanie Fordham, Janet est tombée dans un terrible engrenage dès qu'elle s'est mise à fréquenter des sites de rencontre. Séduite par un homme, qui se présentait comme un membre de l’armée britannique, stationné en Syrie, la sexagénaire s'est très vite retrouvée sous emprise, donnant à cet inconnu des sommes faramineuses (plus de 170 000 euros), en dépit des avertissements de ses proches.

« Janeth disait qu’ils étaient amoureux et qu’ils allaient acheter une maison ensemble (...) Je me souviens lui avoir dit que tout cela me paraissait un peu incroyable, et que la prochaine étape serait sans doute de lui demander de l’argent » (Melanie Fordham)

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Peu après cette escroquerie, Janet avait de nouveau été la victime d'une arnaque sentimentale, orchestrée cette fois par un brouteur se faisant passer pour un diplomate. Au total, Janet aurait ainsi été escroquée de plus d'un million d'euros, si l'on tient compte de la perte de sa maison hypothéquée.

« On ignore comment Janet est passée d’une escroquerie à l’autre. Elle a transféré de l’argent par différents moyens », a par ailleurs précisé sa belle-fille.

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Alertée, la police britannique a bien tenté de raisonner la septuagénaire, sans toutefois intervenir car son médecin avait estimé qu'elle disposait de toutes ses capacités mentales.

Des mois plus tard, Janet finit par se rendre à l'évidence, envisageant de récupérer une partie de son argent. En 2022, un homme, se présentant à elle comme un médecin ghanéen, la contacte et se propose de l'aider dans sa quête. Janet s'envole alors pour Accra, capitale du Ghana, pour rencontrer cet homme dont elle finit par tomber amoureuse. Le couple coulera ensuite des jours heureux jusqu'au 14 février 2023, date du décès de Janet. Selon le Guardian, la sexagénaire et son compagnon se rendaient chez des proches lorsque l'accident de la route a eu lieu.

Janet Fordham, qui ne portait pas de ceinture, est décédée probablement « des suites d’un traumatisme crânien ».

Quant à son compagnon, qui a survécu, il a reconnu avoir commis une infraction routière.