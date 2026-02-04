À 82 ans, elle croit vivre une romance avec Frédéric Lopez, l'animateur lui révèle qu'elle est victime d'un brouteur

Une octogénaire, victime d'un brouteur qui se faisait passer pour Frédéric Lopez Lopez, est tombée de haut en apprenant la vérité.

La scène est dure à regarder et résume à elle seule la cruauté des arnaques aux sentiments.

Persuadée de vivre une histoire d'amour avec Frédéric Lopez, une femme de 82 ans, victime d'un brouteur, a appris la triste vérité de la bouche même de l'animateur, dans une émission télévisée de TF1. Diffusée dans le cadre d'un numéro spécial de "Grands Reportages", consacré aux arnaques sentimentales, la séquence a beaucoup fait parler et témoigne de la vulnérabilité des personnes âgées, qui noient leur solitude sur internet.

Crédit photo : capture photo / TF1

Elle croit vivre une romance avec Frédéric Lopez mais tombe des nues en apprenant la vérité

Ancienne journaliste, Marie-Paule vit seule dans sa maison bretonne de Morlaix (Finistère) où elle passe ses vieux jours.

Ses journées sont longues dans la grande bâtisse et pour combattre la solitude, l'octogénaire passe son temps sur les réseaux sociaux, dans l'espoir d'y trouver un peu de réconfort et de compagnie. Alors, lorsque des hommes la séduisent par message et lui disent les mots qu'elle veut entendre, elle ne se méfie pas outre-mesure et tombe amoureuse d'escrocs qui n'en veulent qu'à son argent, profitant ainsi de sa crédulité.

Et malheureusement, les arnaques aux sentiments vont se multiplier, au point de la mettre dans une situation délicate.

Victime de plusieurs brouteurs, Marie-Paule va en effet se faire extorquer des dizaines de milliers d'euros, comme le révèlent nos confrères de TF1. On apprend également que l'un de ces brouteurs, localisé à Abidjan (Côte d'Ivoire), s'est fait passer pour le célèbre animateur Frédéric Lopez. Cet escroc l'a inondée de mots doux pour gagner sa confiance avant de lui soutirer de l'argent en lui faisant croire qu'il souffrait d'un cancer du poumon et qu'il avait besoin de liquidités pour payer son traitement.

Sous emprise et charmée par la promesse d'un mariage avec la star du petit écran, Marie-Paule n'y a vu que du feu, en versant environ 65 000 euros à ce brouteur, au grand dam de son fils Cyril. Désespéré à l'idée de voir sa mère escroquée de la sorte, ce dernier a sollicité l'aide du vrai Frédéric Lopez, qui a accepté d'intervenir.

Crédit photo : capture photo / TF1

Le présentateur de France 2 a donc enregistré un message et l'a fait parvenir à Marie-Paule afin de lui faire entendre raison. Dans cette vidéo, l'animateur révèle à l'octogénaire qu'elle a été « victime d'un usurpateur » et que celui-ci lui a menti. « Ça n’était pas moi qui vous parlais depuis le début. Je vais très bien […] Je ne vous ai pas demandé d’argent », précise encore l'ancien présentateur de « Rendez-vous en terre inconnue ».

Ces révélations ont été un véritable coup de massue pour Marie-Paule, qui est tombée des nues et a vu son petit monde enchanté s'écrouler.

Depuis le reportage, Marie-Paule, qui n'a pas souhaité porter plainte, est régulièrement suivie par une psychologue qui l'aide à digérer mais aussi à limiter son temps passé sur les réseaux sociaux.