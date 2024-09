Après la Namibie, le Zimbabwe va abattre 200 éléphants pour aider sa population

Le Zimbabwe a décidé de suivre l’exemple de la Namibie : pour aider sa population face à la sécheresse qui impacte les ressources alimentaires, le Zimbabwe souhaite abattre la faune locale.

Une sécheresse intense s’abat sur l’Afrique australe et la situation est si dramatique que les cultures et les ressources en nourriture sont affectées. La population est confrontée à une pénurie en eau et en nourriture, à tel point que récemment, la Namibie a décidé de tuer plus de 700 animaux sauvages pour nourrir sa population. 300 zèbres, 100 gnous, 30 hippopotames, 60 buffles, 100 élans, 50 impalas et 83 éléphants seront tués.

Crédit photo : iStock

Bien que cette décision ait été vivement critiquée, elle a donné des idées à d’autres pays, comme le Zimbabwe. Ce vendredi 13 septembre, l’autorité de la faune du pays a annoncé sa décision d’abattre 200 éléphants pour nourrir sa population. Selon le ministre zimbabwéen de l’Environnement, le pays a “plus d’éléphants que nécessaire”.

“Il faut arrêter cela”

Les éléphants vont être chassés dans les zones de conflit avec les populations humaines, comme dans la réserve naturelle de Hwange, la plus grande du pays. Près de 65 000 éléphants vivent sur ce territoire, soit quatre fois plus que ce que cette zone devrait contenir.

“Les éléphants ont un effet dévastateur sur l’habitat naturel si on les laisse se multiplier de façon exponentielle. Ils abîment l’écosystème et les habitats naturels”, a affirmé Chris Brown, patron de la Chambre namibienne de l’Environnement.

Crédit photo : iStock

D’un autre côté, cette décision ne fait pas l’unanimité et révolte les associations protectrices des animaux.

“Le gouvernement devrait trouver des méthodes plus durables et protectrices de l’environnement pour faire face à la sécheresse. Il faut arrêter cela car ce n’est pas éthique”, estime Farai Maguwu, directeur du Centre des gestions des ressources naturelles.

Aujourd’hui, les éléphants d’Asie et d’Afrique font partie des espèces menacées d’extinction. Il ne reste plus que 415 000 éléphants en Afrique, contre 3 à 5 millions au début du 20ème siècle. On estime que 100 000 éléphants vivent au Zimbabwe. Dans ce pays ainsi qu’au Bostwana, en Namibie et en Afrique du Sud, les éléphants sont classés parmi les espèces vulnérables.