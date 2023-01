Une femme raconte pourquoi elle s'est sentie humiliée par son petit ami lors d'un rendez-vous au restaurant

Sur Reddit, une femme âgée de 30 ans a partagé son expérience qu’elle a qualifiée de mortifiante lors d’un rendez-vous amoureux au restaurant, jugeant le comportement de son petit ami inacceptable.

Dans la catégorie “date gênant”, une jeune femme a probablement une des histoires les plus embarrassantes jamais entendues. Sur le réseau social américain Reddit, elle a partagé une expérience assez humiliante survenue lors d’un rendez-vous au restaurant avec son petit-ami.

Une expérience qui l’a conduite à tout simplement quitter le restaurant, jugeant inacceptable le comportement de son petit-ami.

Elle confie qu’elle a été éduquée dans le respect et qu’il fallait toujours être courtois, notamment avec les serveurs au restaurant. Une éducation que son petit-ami n’a certainement pas eu, car ce dernier a eu l’étrange idée de venir avec… une cloche.

“Je sors avec un garçon nommé Rhett depuis quatre mois et on vit dans deux villes différentes. Il vient me voir généralement les week-end. Cette fois, j’ai décidé de venir lui rendre visite dans sa ville et nous sommes allés manger dans un restaurant. Rhett était déjà là quand je suis arrivé, on a parlé un peu, regardé le menu et quand est arrivé le moment de commander, il a sorti une petite cloche de la poche de sa veste, l’a soulevée et a commencé à la faire sonner” confie-t-elle.

On imagine alors bien la scène et on peut comprendre pourquoi la jeune femme a tourné les talons : “Elle faisait un bruit puissant et ça me faisait mal aux oreilles. J’étais tellement confuse et je lui ai demandé ce qu’il faisait. Il me répond alors qu’il essaye d’avoir l’attention d’un serveur. Je lui ai dit que c’était humiliant et qu’il devait arrêter mais il a continué. Je n’ai pas de mot pour vous décrire comment tout le monde nous regardait”.

Elle poursuit : “Je lui ai demandé d’arrêter mais il disait : ‘pas avant que quelqu’un vienne prendre notre commande’. Je l’ai menacé de partir et d’annuler le dîner s’il continuait mais il ne s’arrêtait pas”.

Pour son petit-ami, la cloche est une idée de génie

Un serveur est donc arrivé pour prendre leur commande mais pour la jeune femme, c’était trop. Elle s’est donc levée et a quitté le restaurant. Son petit-ami l’a suivi et le couple s’est disputé.

Selon elle, il ne comprenait pas où se situait le problème car pour lui, faire sonner une cloche au restaurant est la meilleure des idées pour ne pas attendre trop longtemps.

“Je lui ai dit que c’était inapproprié et embarrassant. Il disait que j’étais trop sensible et que j'exagérais pour rien. Il a insisté pour qu’on retourne au restaurant mais j’ai refusé. On est partis et il m’a dit que j’avais gâché notre dîner. (...) Il m’a dit que je devais descendre de mes grands chevaux et arrêter de dire que son idée de génie était humiliante.”

Au final, son petit-ami l’a boudée plusieurs jours en attendant des excuses. La jeune femme a donc partagé son histoire afin de demander aux internautes si elle a eu tort d’avoir réagi de la sorte, culpabilisant finalement.

Heureusement pour elle, de nombreuses voix se sont élevées pour lui dire qu’elle avait eu raison et que son petit-ami avait eu un comportement inacceptable. La plupart lui conseillent même de rompre avec lui. Et vous, que feriez-vous ?