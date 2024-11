Une influenceuse annonce son décès dans une vidéo poignante sur TikTok

Atteinte d’une maladie incurable, la jeune femme a publié une vidéo dans laquelle elle annonce son décès à ses fans.

Bella Bradford est une influenceuse qui partage sa passion pour la mode sur TikTok. La jeune australienne publie régulièrement des vidéos dans lesquelles elle propose différentes tenues pour la journée. La jeune femme n’hésite pas à donner de sa personne alors qu’elle souffre d’un rare cancer.

Bella Bradford a été diagnostiquée d’un cancer de la mâchoire en décembre 2021. Elle pensait que ses douleurs étaient dues à ses dents de sagesse à l’époque. Après avoir reçu le diagnostic, Bella a subi une opération pour retirer la tumeur, ainsi que des séances de chimiothérapie. Elle a dû réapprendre à parler, mais a appris plus tard que son cancer était incurable.

Placée en soins palliatifs, la jeune férue de vêtements veut partager son amour de la mode avec ses abonnés, malgré la maladie. Dans sa dernière vidéo, elle fait ses adieux à ses fans.

« Merci à tous pour cette merveilleuse aventure »

Capture d'écran.Crédit photo : Bella Bradford/ TikTok

Dans une vidéo pré-enregistrée de 11 minutes, Bella explique à ses abonnés que ce sera sa dernière apparition. Elle partage, pour une ultime fois, ses conseils modes.

« J'ai un cancer en phase terminale et malheureusement, ma vie est désormais terminée et je suis décédée, annonce Bella. Mais je voulais faire un dernier ‘Get Ready with Me’ parce que j’adore faire ça et j’aime la mode. Merci de m'avoir suivie dans ce voyage amusant. J'espère que vous regarderez toutes mes vidéos et trouverez un peu de joie dans votre journée si jamais vous en avez besoin ».

La jeune femme choisit sa tenue, faite d’une robe kaki, d’une casquette de baseball et de lunettes de soleil. Puis, elle fait ses adieux : « Merci à tous pour cette folle et merveilleuse aventure. J'espère que vous avez tous une vie belle et incroyable et je souhaite tout le meilleur à chacun d'entre vous ».

@bellabradford0 Bella’s final get ready with me here’s a message she wrote: Thank you for all your love and support throughout my final stages of life, I am so grateful. Filming these videos truly brought me a sense of puropse in my final few months and also connected me with a very kind community of people. I wish you all a beautiful life and please remeber to live each day with as much significance as the next. What a privilege it is to grow old. Thank you for allowing me to be myself on this platform, I really felt excited each day to jump on here and connect over our shared love of life and fashion. Love always, Bella P.S. these are the brands mentioned in this video for your reference (I still gotta give the ppl what they want ) @St. Agni @ANINE BING OFFICIAL @One Mile @Class A Jewellers @SARAH & SEBASTIAN @Lucy Folk @Arms Of Eve @asos @Alias Mae @maisonmargielafragrances @MECCA original sound - Bella Bradford

En légende de la vidéo, il est indiqué que Bella est décédée le 15 octobre dernier, soit deux semaines avant sa publication sur TikTok. Son dernier message a été publié :