“Je ne marche plus” : à 68 ans, Mimie Mathy se confie sur ses problèmes de santé

Mimie Mathy, comédienne française, s’est récemment confiée sur ses problèmes de santé, affirmant qu’elle a de plus en plus de mal à marcher.

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Mimie Mathy

Mimie Mathy est une personnalité très appréciée des Français. Elle est connue pour son rôle dans les Enfoirés mais est également la célèbre actrice du feuilleton “Joséphine, ange gardien”, une série dans laquelle Yannik Mazzilli, décédé en 2024, a fait plusieurs apparitions.

Mimie MathyCrédit photo : TF1

Aujourd’hui âgée de 68 ans, Mimie Mathy s’est confiée sur ses problèmes de santé dans un entretien accordé au magazine belge Ciné-Télé-Revue, dont les propos ont été repris par La Dépêche. La comédienne confie qu’elle a de plus en plus de difficultés à marcher.

“Je ne marche plus”

Alors que Patrick Bruel a annoncé se retirer des spectacles des Enfoirés, Mimie Mathy était apparue sur scène en fauteuil roulant lors de la représentation en 2025. Pour rappel, l’actrice est atteinte d’achondroplasie, une maladie de l’os à l’origine de son nanisme. Malgré cela, elle a toujours réussi à être indépendante et à surmonter son handicap.

M. Pokora et Mimie Mathy lors du spectacle des EnfoirésCrédit photo : TF1

“Je ne marche plus. Enfin… J’ai beaucoup de difficultés à marcher mais ça, c’est lié à ma configuration. Ce n’est jamais facile d’accepter. Vous savez, je suis quelqu’un de très indépendant. J’ai surmonté ma différence depuis l’enfance grâce à un entourage familial, à des anges gardiens qui ont été mes parents, les premiers, puis d’autres que j’ai croisés sur ma route. C’était une différence visuelle je dirais, ma différence. Maintenant, ça devient une différence mécanique”, a-t-elle expliqué.

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“Assumer le fauteuil roulant”

Malgré ses problèmes de santé, Mimie Mathy a encore de nombreux projets en tête pour la suite de sa carrière et ne compte pas s’arrêter là. Elle continuera de jouer dans “Joséphine ange gardien”, un rôle qu’elle tient depuis 1997, et des astuces vont être utilisées pour intégrer ses difficultés à marcher dans le scénario.

En plus de cela, Mimie Mathy souhaite écrire, voyager et monter un nouveau spectacle dans lequel elle “assumera le fauteuil roulant”. De nombreux projets qui raviront ses fans.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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