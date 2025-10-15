Une mamie de 75 ans engage des tueurs pour assassiner l'ex-mari de sa fille, elle est condamnée à la prison à vie

Donna Adelson, sa fille Wendi et son ex-gendre, Daniel Markel

Un tribunal américain vient de condamner une septuagénaire à la réclusion criminelle à perpétuité, pour un crime sur fond de différent familial. Précisions.

C'est une affaire qui fait les gros titres outre-Atlantique.

Donna Adelson, une grand-mère de 75 ans, a été condamnée à la prison à vie pour avoir commandité le meurtre de son ex-gendre, tout juste séparé de sa fille. La septuagénaire avait été interpellée par la police américaine, en novembre 2023, alors qu'elle tentait de fuir les États-Unis pour le Vietnam.

Donna Adelson et son ex-gendre, Daniel MarkelCrédit photo : DR

À 75 ans, elle fait assassiner l'ex-mari de sa fille, la justice la condamne à la perpétuité

Donna Adelson a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, mais aussi de complot et sollicitation d'assassins, ce lundi 13 octobre, à l'issue du verdict de l'affaire Daniel Markel. Ce dernier, éminent professeur de droits à l'université d'État de Floride, avait été abattu en juillet 2014, à l'âge de 41 ans, alors qu'il se trouvait dans le garage de sa propriété située à Tallahassee. Cette exécution avait été perpétrée par Luis Rivera et Sigfredo Garcia.

Au moment des faits, le défunt était en instance de divorce avec la fille de Donna, Wendi. En pleine bataille judiciaire, les deux ex-époux se disputaient en effet la garde de leurs enfants.

Au fur et à mesure de l'enquête et du long procès qui a suivi, des éléments accablants ont finalement prouvé que le duo de tueurs avait été engagé par Donna Adelson. 

Avant l'énoncé du verdict, la septuagénaire n'a cessé de clamer son innocence, déplorant une accusation sans preuves. À plusieurs reprises, elle est apparue très marquée, essuyant quelques larmes.

« Ce qui est arrivé à Danny est impardonnable. Mais je suis une femme innocente, condamnée pour ce crime terrible sans preuve (...) J'ai toujours respecté la loi. Je n'ai jamais eu de contravention de stationnement, mais je vais en prison pour un meurtre que je n'ai pas commis. » (Donna Adelson)

Mais sa défense n'a pas convaincu le jury.

Donna Adelson, une Américaine de 75 ans condamnée à la prison à vie pour avoir commandité le meurtre de son ex-gendreCrédit photo : DR

Condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, Donna Adelson a décidé de faire appel.

Quant aux deux tueurs, ils avaient déjà été jugés pour leur implication, bien avant ce procès. Luis Rivera a ainsi été condamné à 12 ans d'incarcération, tandis que Sigfredo Garcia purge actuellement une peine de prison à vie.

Source : AP News
