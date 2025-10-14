Un père tue le violeur de sa fille... et se présente pour devenir shérif et protéger les autres

Accusé d’avoir tué le violeur de sa fille adolescente, une père de famille américain fait désormais campagne pour devenir shérif.

Aaron Spencer, un éleveur américain de 36 ans originaire de l’Arkansas, a abattu le violeur présumé de sa fille de 14 ans.

Les faits remontent à juillet 2024. À l’époque, le trentenaire et son épouse découvrent avec effroi que leur fille a été violée à plusieurs reprises par le compagnon d’une amie de la famille : Michael Fosler, 67 ans.

Dénoncé, le sexagénaire est alors arrêté et inculpé de 43 chefs d’accusation, dont agression sexuelle et possession de pédopornographie.

Lors de son audience, cet ancien policier plaide non coupable. C’est dans ce contexte qu’il est libéré après avoir payé une caution de 50 000 dollars. Une libération qui s’accompagne d’une interdiction d’approcher la victime. À noter que son procès était attendu en décembre 2025.

Il tue le violeur présumé de sa fille…

Quelque temps plus tard, en pleine nuit, les parents de la jeune fille réalisent que celle-ci a disparu. Face à cette situation, la femme contacte les secours, tandis que son époux part à la recherche de l’adolescente au volant de son camion.

En parcourant son quartier, le patriarche a vu son enfant à l’intérieur du véhicule d’un homme plus âgé, Michael Foster. S’ensuit alors une course-poursuite entre les deux hommes.

« il a pu la récupérer vivante, mais il a été attaqué et a fait ce qu’il fallait pour se protéger et protéger notre enfant mineure », a expliqué la femme d'Aaron Spencer auprès de la presse locale.

Plus tôt ce mois-ci, Aaron Spencer a été accusé de meurtre au deuxième degré. Il doit comparaître devant le tribunal le 16 décembre prochain pour une audience préliminaire, son procès devant débuter le 26 janvier 2026.

…et se présente au poste de shérif

Samedi 11 octobre, le père de famille a annoncé, via une vidéo postée sur Facebook, qu’il se présentait au poste de shérif du comté de Lonoke, en Arkansas

« Je suis le père qui a agi pour protéger sa fille lorsque le système a failli », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter :

« À travers mon propre combat pour la justice, j’ai pu constater de mes propres yeux les défaillances des forces de l'ordre et de notre tribunal (…) Et je refuse de rester les bras croisés pendant que d'autres sont confrontés à ces mêmes défaillances ».

Aaron Spencer décrit sa candidature comme une « tentative de restaurer la confiance » entre la police et la population.

« Cette campagne ne concerne pas seulement moi, mais tous les parents, tous les voisins, toutes les familles qui méritent de se sentir en sécurité chez eux et dans leur communauté. Il s'agit de rétablir la confiance, afin que les voisins sachent que les forces de l'ordre sont de leur côté et que les familles sachent qu'elles ne seront pas laissées seules en cas de besoin », a-t-il conclu.

Une vague de soutien

Sa vidéo annonçant sa compagne a reçu une vague de soutien sur les réseaux sociaux, comme le montre cette salve de commentaires :

Son fils, Malachi Spencer, a écrit :

« Je suis fier d’appeler cet homme mon père ».

Une autre personne a commenté :

« Si je pouvais voter pour vous un million de fois, je le ferais ».

