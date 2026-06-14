Une mère répond aux critiques après avoir allaité sa fille en plein festival de musique

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Tayah Ettienne en train d'allaiter sa fille lors du festival

En partageant une vidéo où elle allaite sa fille lors d’un festival de musique, une chanteuse britannique ne s’attendait pas à recevoir une vague de critiques dénonçant son geste.

Donner le sein à son bébé en public expose parfois les mamans à des critiques ou à des regards désapprobateurs. Or, il s’agit d’un acte naturel visant à nourrir les plus petits, dont le besoin ne se commande pas, que l’on soit à la maison ou dans un parc.

Malgré tout, certaines mères se voient encore contester ce droit. En Espagne, des clients français ont demandé à une femme d’arrêter de nourrir son bébé au sein au restaurant. En France, une autre mère a été priée de le faire en cachette alors qu’elle se trouvait dans une bibliothèque.

Tayah Ettienne, une chanteuse londonienne de 33 ans, a vécu une situation similaire. Son tort ? Avoir partagé une vidéo où sa fille tétait en plein festival. Un moment de tendresse qui lui a valu une avalanche de commentaires négatifs.

Tayah Ettienne en train d'allaiter sa fille lors du festival Crédit Photo : Kennedy News and Media

Elle allaite sa fille en public…

Début juin, la jeune femme, qui vit dans le quartier de Camden, s’est rendue à un festival adapté aux familles avec sa fille Aaliyana, âgée de 16 mois, rapporte le magazine People.

La trentenaire était impatiente de participer à cet événement pour profiter des concerts en plein air.

« Je suis chanteuse, donc la musique est évidemment ma vie et mon métier, et j’adore les festivals », a-t-elle indiqué, citée par Kennedy News and Media.

Avant d’ajouter :

« Je n’étais pas sortie depuis la naissance de ma fille. C’était un festival privé, sur invitation uniquement. La plupart des gens se connaissaient. On passait tous un très bon moment. Tout était vraiment bien, et Aaliyana a absolument adoré ».

La suite après cette vidéo

Tayah Ettienne en train d'allaiter sa fille lors du festival Crédit Photo : Kennedy News and Media

Alors que la jeune maman dansait sous une tente en tenant sa fille dans les bras, celle-ci a soudainement pris le sein pour téter, comme elle en a l’habitude.

Une amie de l’artiste a filmé cette scène de complicité avant de publier la vidéo sur TikTok, qui a rapidement dépassé les 700 000 vues.

… et reçoit une pluie de critiques

À sa grande surprise, Tayah Ettienne a été confrontée à une salve de critiques. La raison ? Selon certains internautes, elle n’aurait pas dû allaiter en public, un geste qu’ils jugent «inapproprié».

Interrogée par nos confrères, l’artiste dit avoir été choquée par ces réactions.

« Je trouve ça vraiment triste que des gens disent qu’ils étaient mal à l’aise en regardant », a-t-elle confié.

Elle a poursuivi :

« Je pense que les gens entretiennent l’idée selon laquelle l’allaitement et la maternité signifient que votre vie doit s’arrêter, et qu’on ne peut pas être une bonne mère tout en ayant des passions et en s’amusant. Je pense que les enfants bénéficient toujours de voir leurs parents heureux et épanouis ».

Tayah Ettienne en train d'allaiter sa fille lors du festival Crédit Photo : Kennedy News and Media

Elle accuse ses détracteurs d’être « terrorisés par les seins et la nudité », affirmant qu’ils cherchent constamment à « sexualiser le corps des femmes ».

Parmi le flot de remarques, elle a aussi reçu de nombreux messages de soutien en ligne.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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