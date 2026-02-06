Des touristes confondent des funérailles avec un festival de gastronomie, la réaction de la famille du défunt bouleverse les internautes

En Thaïlande, des touristes étrangers ont pénétré par erreur dans une cérémonie funéraire, pensant assister à un événement culinaire. La scène, qui aurait pu déranger les proches du défunt, a produit l’effet contraire.

Lorsqu’on visite un pays, on se prépare certainement aux nombreuses interactions sociales avec la population locale. Cependant, loin de nous l’idée de nous immiscer dans les affaires privées ou familiales, même par accident, d’autant plus quand ces affaires concernent le deuil.

C’est ce qui est arrivé à trois touristes à Nakhon Si Thammarat, dans le sud de la Thaïlande. Ces derniers pensaient avoir découvert la tenue d’un événement culinaire local ou d’un buffet en plein air. Intrigués, ils sont entrés et se sont installés pour commander à manger.

Crédit photo : Google Maps

Ce n’est que quelques minutes plus tard que les trois touristes comprennent qu’ils sont en fait à une cérémonie d’enterrement. Celle-ci était organisée sous un chapiteau ouvert. Plusieurs tables rondes couvertes de plats ont été dressées pour accueillir les proches venus rendre hommage au défunt.

Gênés quand il se sont rendus compte de leur erreur, les trois touristes se sont levés aussitôt et sont excusés auprès des familles endeuillées.

Partager le repas aux funérailles, une tradition

Cependant, contre toute attente, la famille du défunt les a invités à rester assis et à partager un repas avec eux. Ils ont pu manger comme tout le monde : thé glacé thaï, lait rose, pa thong ko (beignets frits) et autres plats traditionnels. Loin de provoquer un malaise, la méprise a donné lieu à un geste d’hospitalité salué sur les réseaux sociaux.

ชอบเรื่องนี้ คนไทยมีน้ำใจ

เมื่อฝรั่งหลงนึกว่างานศพ คือร้านอาหารบุฟเฟ่ต์



FB คุณ Charantorn Chaloemkiad

โพสต์คลิปเรื่องราวสุดประทับใจที่คนไทยต้องอมยิ้ม!



เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินหลงเข้าไปในงานศพเพราะนึกว่าเป็นร้านอาหาร แต่แทนที่จะถูกปฏิเสธ… pic.twitter.com/I90Nno8Zkp — joe black (@joe_black317) February 3, 2026

Sourires aux lèvres, les membres de la famille insistent pour que les touristes prennent place et partagent le repas avec eux. Les visiteurs sont servis comme les autres convives, sans distinction, et aucun paiement n’est accepté.

Selon plusieurs témoignages relayés en ligne, un second groupe de touristes néerlandais aurait commis la même erreur un peu plus tard dans la journée, et aurait bénéficié du même accueil chaleureux.

Crédit photo : iStock

La scène, filmée par un participant à la cérémonie, a été publiée sur Facebook le 31 janvier. La vidéo s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d'émotion.

De nombreux internautes ont salué un "geste d’une grande humanité", estimant que la famille avait transformé un moment de tristesse en un acte de générosité rare. En Thaïlande, les funérailles donnent souvent lieu à l’organisation de repas collectifs, notamment en soirée, destinés à remercier les proches, les voisins et les personnes venues rendre hommage au défunt. Et ces repas accueillent aussi les touristes qui se sont trompés d’endroit.