Des toilettes installées dans les poids lourds pour sécuriser les conductrices

Dans la Somme, une société de transports a dévoilé un prototype de poids lourds possédant une cabine de toilettes. Une nouveauté créée pour améliorer le bien-être des conducteurs, et surtout des conductrices, de plus en plus présentes dans le métier.

Immo Ouest, une société de transports dont le siège social se situe à Crécy-en-Ponthieu (Somme) a mis au point un prototype de cabinet de toilettes, en partenariat avec le garage Gorrias de Longueau.

Ce prototype, qui a mis six mois à être réalisé, a été installé dans le poids lourd conduit par Olympe, 28 ans, l’une des 12 conductrices que compte la société. Il s’agit d’un cabinet de toilettes installé derrière le siège chauffeur, inspiré par les équipements des camping-cars, recouvert d’un caisson en tissu gris et qui prend la place d’un placard.

Crédit Photo : Immo Ouest

L’idée d’un tel prototype est venue lors d’une journée portes ouvertes selon Jean-Charles Sarr, le dirigeant de Immo Ouest : “L’idée m’est venue quand, lors de portes ouvertes, une femme a demandé à Olympe comment elle faisait pour aller aux toilettes. Une remarque qui m’a trotté dans la tête les jours suivants et à laquelle j’avais envie de pouvoir apporter une réponse concrète”.

Chauffeur poids lourds, un métier de plus en plus mixte

Le dirigeant picard a fait de la mixité son cheval de bataille et recrute de plus en plus de femmes conductrices qui sont 12 parmi les 320 chauffeurs de poids lourds chez Immo Ouest. Son souhait est de changer l’image du métier et de casser les stéréotypes sur ce métier que l’on dit trop masculin.

Crédit Photo : Immo Ouest

“Ainsi, dans notre société, nous avons décidé de mener une opération de mixité basée sur une approche concrète : l’organisation de matinées d’information dédiées aux femmes désireuses de découvrir le métier de conductrices” indique-t-il auprès de Actu.

Une opération séduction qui prend donc plus de sens avec la réalisation de ce prototype car la présence d’une cabine de toilettes dans les camions apportent plus de sécurité et de confort pour les conductrices.

Un prototype beaucoup plus pratique et sécurisant

Et ce n’est pas Olympe qui va le contredire puisque la conductrice, employée chez Immo Ouest depuis trois ans et demi, ne gâche pas son plaisir d’être la première à tester ce prototype.

“Je découche environ dix nuits par mois. C’est beaucoup mieux d’avoir des toilettes. Sur certaines aires de repos, elles ne sont pas très propres. Parfois, je suis coincée entre une dizaine de camions… C’est plus sécurisant et quand il fait froid, je ne suis plus obligée d’aller dehors” confie-t-elle au Parisien.

Crédit Photo : Immo Ouest

Conquise par le prototype qui facilite ses conditions de travail, Olympe ne cache son bonheur d’y avoir le droit, elle qui, parfois, devait se débrouiller dans des situations très inconfortables :

“L’intégration de WC dans l’habitacle du camion est un plus non négligeable. Il n’y a pas toujours des toilettes sur la route donc on fait dehors comme on peut, là où on peut. Maintenant ça va être beaucoup plus pratique et sécurisant. (...) Il est vrai que l’accès aux toilettes reste parfois compliqué : manque d’infrastructures, toilettes payants sur certaines aires d’autoroutes européennes… Ces toilettes de proximité sont donc un confort vivement apprécié. Et peuvent aussi lever un frein pour certaines femmes qui n’osaient pas s’orienter vers nos métiers” indique-t-elle à Actu.

Ce prototype étant visiblement une réussite pour Olympe, Jean-Charles Sarr espère donc que les constructeurs de poids lourds les intègrent en série afin d’équiper tous les camions, qu’ils soient conduits par des femmes ou des hommes : "Chez nous, le bien-être de nos chauffeurs passe avant tout" précise le dirigeant.