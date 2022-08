Douches, sous-vêtements : les Français sont-ils les plus sales d'Europe ?

Selon un nouveau sondage réalisé par Ifop, les Français ne seraient pas les Européens les plus sales, contrairement aux clichés toujours existants.

De nombreux clichés persistent sur les Français : selon les étrangers, nous nous promenons tout le temps avec un béret et une baguette de pain sous le bras, nous serions malpolis, feignants… et sales !

Un nouveau sondage réalisé par Ifop a rétabli la vérité sur la propreté des Français. Les résultats, qui ont été publiés ce mardi 30 août, prouvent que nous ne sommes pas les pires en termes de propreté en Europe.

76% des Français se lavent tous les jours

Selon le sondage, 76% des Français se lavent au moins une fois par jour, contre 53% en Italie. Dans le détail, les femmes françaises seraient plus propres que les hommes car elles seraient 80% à se laver quotidiennement, contre 73% pour la gente masculine.

Crédit photo : iStock

« On voit que ce ne sont pas les Français qui se lavent le moins quotidiennement, mais plutôt leurs voisins transalpins. Même si attention, en Italie, il y a aussi une culture du bidet. On y fait plus des toilettes partielles », a expliqué François Kraus, directeur du pôle actualité à l’Ifop.

Si l’hygiène corporelle semble bonne pour une grande partie des Français, l’hygiène vestimentaire serait plus douteuse. Si 82% des hommes espagnols et 77% des hommes italiens changent de sous-vêtements quotidiennement, ce n’est pas le cas des hommes en France.

Un manque d’hygiène vestimentaire chez les hommes

Les hommes français seraient 73% à changer de caleçon tous les jours, et un homme sur 5 change de caleçon seulement deux fois par semaine. On constate également une différence de génération, puisque les hommes de plus de 70 ans sont 39% à affirmer ne pas changer de sous-vêtements quotidiennement, contre 20% chez les plus jeunes.

Les résultats sont meilleurs du côté des Françaises, puisque 93% d’entre elles affirment changer de culotte tous les jours.

Crédit photo : iStock

Le sondage s’est également intéressé à la propreté des Français pendant les périodes de confinement, pendant lesquelles les interactions sociales étaient limitées. Un relâchement a été constaté puisque 61% des Français se sont lavés quotidiennement, contre 71% le mois précédent.

Cependant, depuis que les confinements ont pris fin, les Français semblent avoir repris leurs bonnes habitudes et ont recommencé à se laver plus souvent, pour mieux redécouvrir le monde extérieur.