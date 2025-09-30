Une touriste en colère attrape une ado pickpocket par les cheveux et l'oblige à rendre tout ce qu'elle a volé

En Italie, à Venise, une touriste américaine s’est fait voler ses affaires par des pickpockets. Elle a réussi à retrouver leur trace et a attrapé l’une d’elles par les cheveux pour l’obliger à rendre son butin en attendant l'arrivée de la police.

Les pickpockets sont nombreux dans les villes touristiques. C’est par exemple le cas à Venise, en Italie, où il est très important de faire attention à ses affaires pour ne rien se faire voler. C’est notamment dans cette ville que l’on trouve Monica Poli, une Italienne connue pour chasser les pickpockets, qui s’est malheureusement fait voler son téléphone à Venise en pleine interview.

Monica Poli est loin d’être la seule à avoir été victime des pickpockets dans cette ville. Le 14 août dernier, Christina Cadieu Greene, une touriste originaire de Caroline du Nord, se promenait à Venise quand elle s’est fait voler ses affaires.

“Ma mère cherchait l’appartement qu’elle avait réservé avec son compagnon lorsqu’elle a été entourée par trois adolescentes qui l’ont ralentie dans la foule. Une fois arrivée au logement, elle a constaté que son sac à dos était ouvert, que son sac contenant son passeport, de l’argent, sa carte de crédit et des écouteurs sans fil avaient disparu”, a raconté la fille de Christina Cadieu Greene sur les réseaux sociaux.

Elle retrouve les voleuses

En découvrant que ses affaires avaient disparu, Christina Cadieu Greene a eu une bonne idée : localiser ses écouteurs grâce au GPS intégré, pour retrouver son sac et les voleuses. En cas de besoin, il est également possible d’activer une fonctionnalité sur votre smartphone pour le retrouver si vous vous le faites voler. C’est ainsi qu’au milieu des touristes, l’Amércaine a fini par retrouver les trois pickpockets qui lui avaient dérobé ses affaires.

Si l’une des voleuses a réussi à s’enfuir avec une partie du butin, les deux autres ont été bloquées par Christina et son compagnon jusqu’à l’arrivée de la police. Pour l’empêcher de bouger, Christina Cadieu Greene maintenait l’une d’elles par la queue de cheval en l’obligeant à lui rendre ses affaires. La scène a été filmée et sur la vidéo partagée sur TikTok, on entend la jeune fille dire “Tu me fais mal”, tandis que l’Américaine répond : “J’ai huit enfants, tu ne vas pas m’amadouer comme ça. Donne-moi mon passeport !”

Pendant qu’elle interpellait les voleuses, Christina Cadieu Greene a reçu le soutien de nombreux passants qui ont fait barrage et ont approuvé son geste.

“Nous sommes restés ainsi pendant 50 minutes. Les gens qui passaient me faisaient des signes de soutien et d’appréciation”, a expliqué Christina Cadieu Greene au Corriere del Veneto.

Deux pickpockets arrêtées

Finalement, la police locale est arrivée sur les lieux. En voyant les forces de l’ordre arriver, l’une des voleuses a frappé l’Américaine avec un sac. Cette dernière, le visage en sang, a été conduite à l’hôpital pour avoir quelques points de suture, comme le rapporte Le Dauphiné. La vidéo du conflit est rapidement devenue virale sur TikTok. De nombreux internautes ont tenu à soutenir la mère de famille en critiquant la voleuse et en commentant : “Karma”, “Elle s’est trompée de touriste” ou encore “Elle apprendra à vivre à l’américaine”.

Après avoir été arrêtées, les deux adolescentes ont finalement été relâchées quelques heures plus tard en raison de leur jeune âge. De son côté, Christina Cadieu Greene a pu récupérer une partie de ses affaires dont son passeport et sa carte de crédit. Cependant, elle n’a pas retrouvé ses Airpods ni les 200 dollars en liquide qu’elle avait dans son sac.