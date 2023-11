Si vous modifiez cette fonctionnalité sur votre téléphone, les voleurs ne pourront plus vous échapper !

Pour augmenter ses chances de retrouver son smartphone, il existe une fonctionnalité précieuse qui pourrait mettre à mal les voleurs.

Le vol de smartphones est malheureusement courant de nos jours et ce dans n’importe quel pays. À Londres par exemple, 250 smartphones sont volés chaque jour. Que cela soit dans les transports en commun ou dans la rue, un vol peut survenir n’importe où et à n’importe quel moment. Et dès que le mal est fait, les voleurs suivent une habitude qui leur permet de ne pas être retrouvés.

Pour cela, les voleurs vont masquer le réseau sur lequel se trouve le smartphone dérobé afin de ne pas être géolocalisés. Si les malfrats parviennent à activer le mode avion, vous pouvez dire adieu à votre appareil car il y a peu de chances que vous le retrouviez.

Alors pour éviter ce problème, si vous êtes un jour victime de vol, voici la marche à suivre.

Désactivez cette fonctionnalité pour géolocaliser votre téléphone

Pour tenter de pouvoir remettre la main sur votre smartphone, il vous suffit de désactiver une fonctionnalité. Cette petite astuce nous provient du réseau social TikTok. Le compte Proximus livre le secret pour que les voleurs ne puissent pas désactiver le mode avion et que l’appareil reste localisable par les forces de l’ordre :

« L'activation du mode avion vous empêche de retrouver votre iphone via l'application de géolocalisation. Pour les en empêcher, rendez-vous dans vos réglages : "Face ID et code" et désactivez le centre de contrôle », indique le compte TikTok.

Se faisant, vous pourrez ainsi géolocaliser votre appareil et espérer avoir une chance de le retrouver. Proximus précise par ailleurs que depuis la mise à jour iOS 15, « Apple donne la possibilité de localiser leurs appareils hors ligne grâce à l'application Localiser » sur iCloud.