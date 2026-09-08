Une vétérinaire révèle en combien de temps un chat vous oublie, et c'est surprenant

On lit partout que la mémoire d'un chat ne dépasserait pas seize heures. De quoi retenir où se trouve la gamelle, pas de quoi se souvenir d'un humain parti trois semaines en vacances.

Vous rentrez de trois semaines de vacances. Votre chat lève la tête, cligne lentement des yeux, et repart se coucher sans un miaulement. La conclusion s'impose d'elle-même : il vous a oublié, ou pire, il s'en moque. C'est faux, et les spécialistes du comportement félin le répètent depuis des années.

D'où vient le mythe des seize heures

Le chiffre circule partout : la mémoire d'un chat durerait environ seize heures. De quoi retenir où se trouve la gamelle et où il a laissé sa balle, pas de quoi se souvenir d'un humain absent trois semaines.

Le problème, c'est qu'aucune étude ne l'établit. Cette valeur semble remonter à un ouvrage de psychologie animale des années 1960, et les travaux actuels ne la confirment pas. Il n'existe d'ailleurs aucune date de péremption chiffrée pour le souvenir qu'un chat garde d'une personne. Ce que les spécialistes constatent, en revanche, c'est que les chats forment de vraies mémoires à long terme, particulièrement quand l'émotion est impliquée.

Ce que disent les professionnelles interrogées

Interrogée par le magazine américain Newsweek, Iryna Smyrnova, vétérinaire, est catégorique sur la durée.

Les chats n'oublient pas facilement leurs maîtres, surtout si le lien était fort et stable. D'après mes observations, ils peuvent les garder en mémoire pendant des mois, voire des années.

La condition qu'elle pose est intéressante : il faut que la relation ait été faite d'attention, d'affection et surtout de routine régulière. Ce ne sont pas les grands moments qui s'impriment, c'est la répétition du quotidien.

Jane Davidson, infirmière vétérinaire diplômée exerçant en Angleterre, va plus loin et remet en cause le verbe lui-même. Elle n'est pas sûre que les chats « oublient » leurs maîtres, parce que la mémoire d'un chat ne se limite pas au lien affectif tel que nous, humains, nous le représentons. Un chat garde aussi en mémoire un lieu où il s'est senti physiquement en sécurité, un endroit avec assez d'espace pour dormir, manger et jouer. Et il associe son humain à cet ensemble.

Autrement dit, votre chat ne se souvient pas de vous comme d'un visage. Il se souvient de vous comme d'un élément d'un environnement rassurant, au même titre que le fauteuil où il dort et l'heure à laquelle la gamelle est remplie. Les odeurs, les sons et les interactions passées jouent ici un rôle considérable.

Il ne vous reconnaît pas au visage, et alors ?

C'est probablement ce qui alimente le malentendu. Le chat identifie ses humains d'abord par l'odeur, la voix et la routine, beaucoup moins par les traits du visage. Un retour de vacances où vous sentez l'avion, l'hôtel et la crème solaire peut donc produire quelques minutes de flottement qui n'ont rien à voir avec de l'oubli.

Sa mémoire auditive, elle, est bien documentée. Nous vous expliquions ici comment un chat reconnaît la voix de son maître, et pourquoi il choisit parfois délibérément de ne pas y répondre.

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Les signes qu'il vous a réclamé pendant votre absence

Bonne nouvelle pour les départs en vacances : votre chat ne vous oubliera pas. Mais il peut manifester une gêne que l'on confond facilement avec de l'indifférence. Jane Davidson insiste sur un point pratique : la personne qui garde l'animal doit savoir lire son langage corporel pour repérer s'il va bien ou non.

Les signaux les plus courants sont les suivants.

Un changement de routine : il mange moins, joue moins, refuse de sortir. Cela se résorbe généralement en deux ou trois jours.

Il passe plus de temps dans les endroits qui portent votre odeur, le lit ou la corbeille à linge.

Chez les plus anxieux, des miaulements plus fréquents, une tendance à se cacher ou au contraire à devenir collant avec la personne présente.

Des marquages urinaires ou des salissures, qui signalent un vrai stress et pas un caprice.

Ces comportements disent l'inverse de l'oubli : ils disent que quelque chose manque à un endroit précis de sa routine.

Un lien qui tient sur la durée

Les histoires de retrouvailles après des années d'absence, dont nous nous faisons régulièrement l'écho, vont dans le même sens. Fin août encore, nous racontions le retour d'une chatte disparue depuis dix ans, qui a retrouvé son foyer le jour de l'anniversaire de sa propriétaire.

Alors si le vôtre vous snobe au retour des vacances, ce n'est ni de l'amnésie ni du ressentiment. C'est simplement qu'un chat n'exprime pas les retrouvailles comme un chien. Le clignement lent des yeux, la présence à quelques mètres, le retour au vieux coin de canapé : ce sont ses façons à lui de dire qu'il vous a reconnu.