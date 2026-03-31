Personne n'arrive à trouver le chat caché sur cette image, ceux qui essaient s'arrachent les cheveux

Attention : seules les personnes ayant une vue parfaite peuvent repérer le chat caché dans cette image.

Avis aux amateurs de défis visuels : cette illusion d’optique est si difficile qu’elle risque de vous retourner le cerveau, prévient le Daily Star.

Saurez-vous repérer le chat dans cette illusion d’optique ?

Sur Reddit, un utilisateur a partagé une image accompagnée de la légende suivante : « Pouvez-vous trouver le chat dans cette illusion d’optique ? », interroge-t-il.

L’illustration montre une dame aux cheveux roux tenant un balai dans une pièce.

L’arrière-plan dévoile un rideau coloré dans le coin supérieur droit, une porte à gauche et un seau posé à côté de la femme.

Crédit Photo : Capture d'écran / Reddit

Contre toute attente, un félin malicieux se cache dans ce tableau paisible. Une chose est sûre : il compte bien rester invisible.

Vous l’aurez compris ! Votre mission consiste à retrouver rapidement la boule de poils.

On préfère vous prévenir : plusieurs internautes ont avoué avoir abandonné le défi, incapables de localiser l’animal.

Il faut dire que le chat se fond parfaitement dans le décor. À première vue, il semble absent de l’image, mais le quadrupède est bel et bien là.

Un petit indice pour vous guider

La suite après cette vidéo

Pas de panique ! Les joueurs dotés d’une vue impeccable ont partagé un précieux indice. Ils recommandent d’incliner l’écran dans le sens des aiguilles d’une montre pour apercevoir le compagnon à quatre pattes.

Une personne a écrit :

« Inclinez votre téléphone vers la droite : le chat apparaît en silhouette sur le mur, formée par le bras de la femme et la tapisserie ».

Crédit Photo : iStock

Une autre a commenté :

« Regardez la photo, puis inclinez votre téléphone de 90 degrés vers la droite : le chat se trouve près de l’oreille droite de la dame ».

Enfin, une troisième a indiqué

« Une fois que vous l’avez aperçu, impossible de ne plus le voir ».

Vous avez trouvé ? Si oui, vous faites partie de l’élite. Sinon, la solution se trouve juste en dessous !

Crédit Photo : Capture d'écran / Reddit