Personne n'arrive à trouver le chat caché sur cette image, ceux qui essaient s'arrachent les cheveux

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Illusion d'optique

Attention : seules les personnes ayant une vue parfaite peuvent repérer le chat caché dans cette image.

Avis aux amateurs de défis visuels : cette illusion d’optique est si difficile qu’elle risque de vous retourner le cerveau, prévient le Daily Star.

Saurez-vous repérer le chat dans cette illusion d’optique ?

Sur Reddit, un utilisateur a partagé une image accompagnée de la légende suivante : « Pouvez-vous trouver le chat dans cette illusion d’optique ? », interroge-t-il.

L’illustration montre une dame aux cheveux roux tenant un balai dans une pièce.

L’arrière-plan dévoile un rideau coloré dans le coin supérieur droit, une porte à gauche et un seau posé à côté de la femme.

Capture d'écran Reddit Crédit Photo : Capture d'écran / Reddit

Contre toute attente, un félin malicieux se cache dans ce tableau paisible. Une chose est sûre : il compte bien rester invisible.

Vous l’aurez compris ! Votre mission consiste à retrouver rapidement la boule de poils.

On préfère vous prévenir : plusieurs internautes ont avoué avoir abandonné le défi, incapables de localiser l’animal.

Il faut dire que le chat se fond parfaitement dans le décor. À première vue, il semble absent de l’image, mais le quadrupède est bel et bien là.

Un petit indice pour vous guider

La suite après cette vidéo

Pas de panique ! Les joueurs dotés d’une vue impeccable ont partagé un précieux indice. Ils recommandent d’incliner l’écran dans le sens des aiguilles d’une montre pour apercevoir le compagnon à quatre pattes.

Une personne a écrit :

« Inclinez votre téléphone vers la droite : le chat apparaît en silhouette sur le mur, formée par le bras de la femme et la tapisserie ».

Une femme en train de réfléchir devant son ordinateurCrédit Photo : iStock

Une autre a commenté :

« Regardez la photo, puis inclinez votre téléphone de 90 degrés vers la droite : le chat se trouve près de l’oreille droite de la dame ».

Enfin, une troisième a indiqué

« Une fois que vous l’avez aperçu, impossible de ne plus le voir ».

Vous avez trouvé ? Si oui, vous faites partie de l’élite. Sinon, la solution se trouve juste en dessous !

Capture d'écran RedditCrédit Photo : Capture d'écran / Reddit

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Illusion d'optique Chat

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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