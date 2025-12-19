Presque personne ne réussit ce test visuel simple mais redoutable en moins de 10 secondes

Avez-vous une bonne vue ? Pour le savoir, faites le test : si vous réussissez à trouver un élément bien précis dans cette image en moins de 10 secondes, vous avez des yeux d’aigle.

Vous pensez avoir une bonne vue et vous voulez défier vos proches en leur montrant vos capacités ? Pour cela, il existe de nombreux tests visuels sur internet pour tester sa vue. C’est le cas de ce test d’apparence simple, où il suffit de trouver le nombre 609 caché dans une image… en moins de 11 secondes.

Crédit photo : iStock

Si vous préférez les animaux aux chiffres, voici un autre test visuel qui devrait vous plaire et qui va demander toute votre attention.

Trouver l'animal caché

Sur cette image partagée par le site Tablette-tactile.net, on peut voir un salon qui semble tout à fait banal. On remarque un canapé, une table basse, un tableau, une baie vitrée qui donne sur l’extérieur et de nombreux objets du quotidien. Riche en détails, cette image cache pourtant un élément bien précis, et il faudra faire appel à votre attention, votre concentration et votre capacité d’analyse pour le trouver.

Crédit photo : Tablette-tactile.net

En effet, quelque part sur cette image se trouve un chat. Pour savoir si vous avez une bonne vue, faites le test : essayez de trouver ce chat en moins de 10 secondes. Vous êtes prêt ? C’est parti !

On vous donne la solution

Tic, tac, tic, tac… Les 10 secondes sont écoulées ! Avez-vous trouvé le chat ? Si c’est le cas, félicitations : vous avez des yeux d’aigle. Si vous avez manqué de temps, pas de panique, nous vous donnons la solution.

Le chat était caché dans le tiroir du meuble situé à droite de l’image. Dans ce tiroir ouvert, on peut en effet voir une petite masse blanche à l’intérieur avec l’oeil du félin, très discret.

Crédit photo : Tablette-tactile.net

Si vous n’avez pas réussi et que vous voulez votre revanche, ou si vous souhaitez simplement vous entraîner davantage, vous pouvez vous tourner vers cet autre test qui consiste à trouver la lettre P cachée parmi de nombreuses autres lettres, le tout en un temps record. Et surtout, amusez-vous !