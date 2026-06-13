Illusion d'optique : seules les personnes dotées d'une vision à rayons X peuvent repérer le chat sur cette image en moins de 15 secondes

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Illusion d'optique repérée sur Reddit

Repérée sur Reddit, cette illusion d’optique va mettre votre sens de l’observation à rude épreuve. Votre mission : repérer le chat caché sur cette photo en moins de 15 secondes.

Vous aimez relever les défis visuels ? Celui-ci devrait vous plaire : arriverez-vous identifier le chat dissimulé sur cette photo ? Attention, vous n’avez que 15 secondes pour le débusquer.

Parviendrez-vous à retrouver le chat caché sur cette photo ?

Les illusions d’optique et les énigmes visuelles ne servent pas seulement à divertir. Elles permettent avant tout de stimuler notre cerveau. Ce type d’exercice de réflexion aiguise en effet le sens de l’observation et les capacités d’analyse.

Mots croisés Crédit Photo : iStock 

Le hic ? Ces casse-têtes portent bien leur nom, puisqu’ils se révèlent difficiles à résoudre. Repérée sur Reddit par le Hindustan Times, cette illusion d’optique en est le parfait exemple.

Seules les personnes dotées d’une « vision exceptionnelle » seraient capables de démasquer le chat caché sur cette image.

On y voit un SUV noir et brillant garé dans une allée, entouré de verdure et d’arbres. Au premier plan, un pot en osier, placé près d’un pilier en brique, abrite une plante aux fleurs blanches.

Vous l’aurez compris, un félin farceur s’est glissé dans le décor. À vous de le retrouver…

Illusion d'optique repérée sur Reddit Crédit Photo : Reddit 

La suite après cette vidéo

On vous donne la solution

Comme le précisent nos confrères, vous disposez de 15 petites secondes pour repérer l’animal. Avant de vous lancer, mieux vaut vous isoler dans une pièce calme. Ensuite, scrutez l’image avec attention, zone par zone.

Vous êtes prêt(e) ? Alors c’est parti : le chronomètre est lancé. Tic-tac, tic-tac… les secondes s’écoulent. Avez-vous trouvé le chat ?

Et le temps est écoulé. Sans plus tarder, découvrez la solution en image ci-dessous.

Solution illusion d'optique Crédit Photo : iStock

Le quadrupède se cachait dans l’étroit espace ombragé entre le pot de fleurs et la voiture. Sans ses yeux brillants et lumineux, il aurait été quasiment impossible à repérer, souligne le média.

Retrouvez ici d’autres défis qui vous permettront de vous progresser.

Illusion d'optique Chat
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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