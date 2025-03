Vinted va ouvrir sa toute première boutique physique, voici où elle va se trouver

17 ans après sa création, Vinted va ouvrir les portes de son tout premier magasin. Bien plus qu’une boutique, cet espace proposera une expérience immersive dans l’univers de la mode. On vous dit tout.

Vinted est une application créée il y a 17 ans dont le but est de permettre aux utilisateurs de vendre des vêtements qu’ils ne portent plus et d’acheter des pièces de seconde main. Si aujourd’hui, de nombreux utilisateurs quittent Vinted et Leboncoin pour une autre plateforme, Vinted reste le leader dans la vente et l'achat de vêtements d’occasion.

Crédit photo : iStock

Après toutes ces années, Vinted a annoncé une grande nouvelle : l’ouverture de sa toute première boutique physique, baptisée “House of Vinted”. Voici où et quand ce magasin ouvrira ses portes.

Une boutique Vinted

Ce magasin pas comme les autres ouvrira le 22 mars prochain et se situera au sein de l’hôtel The Adria, à Londres. Mais il s’agira bien plus que d’une boutique : cet espace sera un pop-up store de luxe, qui fermera ses portes le soir même. Le temps d’une journée, les personnes qui participeront à l’événement vivront une vraie expérience mode.

L’événement sera consacré au luxe vintage. Les plus belles pièces de luxe d’occasion disponibles sur Vinted seront exposées dans la boutique. Selon des informations relayées par Marie France, on retrouvera des vêtements de créateurs prestigieux comme Gucci, Prada, Jacquemus, Maison Margiela ou encore The Row.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, il sera possible de participer à des ateliers animés par des stylistes et des experts de la mode, qui donneront des conseils de style. Un espace café Vinted sera également disponible pour une pause gourmande. En organisant cet événement, l’objectif de Vinted est de redorer l’image de la mode d’occasion.

“House of Vinted est plus qu’une simple boutique éphémère. C’est une ode aux histoires qui se cachent derrière chaque vêtement de créateur, une invitation à redécouvrir la beauté des articles de luxe d’occasion”, a expliqué Emma Sullivan, directrice de la création de Vinted, dans un communiqué relayé par Grazia.

Si le concept paraît intéressant, tout le monde ne pourra pas participer à l’événement : seules les personnes invitées par Vinted pourront s’y rendre. Par la suite, les vêtements exposés dans la boutique seront mis en vente sur l’application le 25 mars et seront disponibles pour tous les utilisateurs. Une partie des bénéfices sera reversée à Oxfam UK, une association qui lutte contre la pauvreté.