De nombreux utilisateurs quittent Vinted et Leboncoin pour ces plateformes de vente en ligne innovantes

Vous voulez vous faire un peu d’argent en vendant les vêtements que vous ne portez plus ? Plutôt que d’aller sur Vinted ou Leboncoin, découvrez ces nouvelles plateformes qui deviennent de plus en plus populaires.

Quand on fait du tri dans nos placards, il nous arrive de dénicher de nombreux vêtements que l’on ne met plus. Plutôt que de les jeter, il est important de trouver une alternative pour donner une seconde vie à ces vêtements et faire un geste pour la planète. Pour cela, vous pouvez donner vos vieilles pièces à des associations qui les reverseront aux personnes dans le besoin, mais également les vendre à des particuliers pour vous faire un peu d’argent.

Il existe plusieurs sites pour vendre des vêtements de seconde main à d’autres personnes. C’est le cas de Vinted et Leboncoin, les plus connus dans ce domaine. Vinted permet de revendre des vêtements et des accessoires à d’autres particuliers, mais aussi des objets de décoration, des livres et des jeux. De son côté, Leboncoin regroupe de nombreuses catégories comme les vêtements mais aussi le matériel de jardinage, de bricolage, les vélos et le mobilier. En plus de cela, Leboncoin assure une remise en main propre. L'occasion de faire de bonnes affaires, notamment quand les vendeurs oublient de l'argent dans leurs meubles...

Cependant, ces sites sont devenus si populaires qu’il peut être difficile de se démarquer et de vendre ses produits. Pour cette raison, de nombreuses personnes se détournent de ces plateformes et en choisissent d’autres, qui commencent à émerger.

Depop

Depop est un site de vente de vêtements vintage et de seconde main qui est de plus en plus populaire, notamment chez les jeunes. Il s’agit d’un mélange entre Instagram et Vinted puisqu’il ne vous faut que quelques secondes pour publier les vêtements que vous voulez vendre. Ce système est particulièrement rapide et simple à prendre en main et vous permet de revendre tout type de vêtement.

Etsy

Etsy est un site connu pour ses créations originales. Sur cette plateforme, de nombreux artistes indépendants proposent leurs créations uniques. Mais en plus de cela, il existe une catégorie sur Etsy de vêtements vintage et de seconde main. L’occasion idéale pour revendre des pièces uniques ou que vous avez déjà portées sans être noyé dans les autres annonces des internautes.

OMAJ et Percentil

Ces deux sites sont des dépôts vente en ligne. Ils ont un gros avantage puisque ce sont les sites qui s’occupent de tout pour vous. Contrairement à Vinted et Leboncoin, vous n’aurez plus besoin de remplir des annonces, publier des photos de votre produit et répondre aux messages, ce qui peut être un vrai avantage quand on voit certains échanges entre les vendeurs et les acheteurs sur Vinted. Ce sont ces sites qui vont partager les photos, les diffuser, gérer la vente et l’expédition avant de vous verser directement l’argent gagné. De nombreuses marques peuvent être vendues sur ce site comme Zara, Maje, Sandro ou encore Claudie Pierlot. N’hésitez plus !