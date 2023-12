Voici ce qu'il faudrait faire pour prolonger sa vie de 33%, selon la science !

Et s’il était possible de vivre plus longtemps grâce à une méthode infaillible ? Des experts nous donnent l’astuce !

33%, c’est ce qu'il serait possible de gagner en temps de vie, selon la science, en changeant un détail dans notre quotidien. Comme le rapporte une récente étude publiée dans le journal Cell Metabolism, si l’on arrivait à réduire un apport précis dans notre corps, nous pourrions vivre plus longtemps.

D’après l’étude qui a été menée sur des souris, le résultat est flagrant. Selon le rapport, si l’on arrive à réduire son apport en isoleucine, un acide aminé, connu pour être une source d’énergie pour les muscles, il est possible de gagner 33% de vie. Dans l’étude, les résultats ont indiqué que les souris mâles ont “bénéficié d'une augmentation de leur espérance de vie de 33 %”.

À l’inverse, les femelles ont vu augmenter “leur espérance de vie de 7 %”. En plus d’augmenter la longévité, la réduction de cet acide aminé a eu d’autres bienfaits sur l’organisme des souris. Ainsi, le rapport révèle que les souris ont obtenu une amélioration du taux de sucre dans le sang et une réduction des problèmes de santé liés au vieillissement. Et ce n’est pas tout. Les souris auraient également maintenu leur poids de forme. Hallucinant !



Crédit photo : Cell Metabolism

Des recherches à poursuivre

Bien entendu, les recherches n’ont pas encore été réalisées sur l’Homme, mais les chercheurs comptent bien s’y mettre. En conclusion, la réduction de l’isoleucine, permettrait d’améliorer la santé métabolique chez les deux sexes, de réduire la fragilité et d’augmenter la durée de vie. À noter que cet acide se trouve principalement dans la viande, le poisson, les produits laitiers, les céréales et les légumineuses. Cependant, avant de se mettre à diminuer son taux d’isoleucine, il est recommandé de laisser la science faire son travail en poursuivant ses recherches et en identifiant si cette méthode est bénéfique pour l’Homme, ou non.

En attendant, ce qui est déjà sûr, c’est qu’avoir une alimentation saine et équilibrée et pratiquer une activité sportive régulière permet de se maintenir en pleine santé et ainsi, d’augmenter sa longévité.



Crédit photo : Unsplash