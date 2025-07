Un commerce de l'Oise a subi du cyberharcèlement après avoir été ciblée par une influenceuse dans une vidéo. Précisions.

C'est un exemple de ce que les réseaux sociaux peuvent produire de pire.

Une boulangerie, située à Saint-Just-en-Chaussée dans l’Oise, est victime d'une vague de cyberharcèlement depuis plusieurs jours après un banal incident survenu avec une cliente. Influenceuse, cette dernière a ainsi déclenché un véritable raid numérique contre l'établissement, après avoir filmé la tenancière à qui elle reprochait une erreur dans une commande de... sandwich.

Crédit photo : capture d'écran / TikTok

Une boulangerie victime de cyberharcèlement à cause d'une influenceuse

Tout a commencé vendredi dernier lorsqu'une jeune femme, connue sous le nom de @laafemmesigma sur les réseaux sociaux, se rend dans une boulangerie à l'heure du déjeuner. Elle commande alors un sandwich au thon, mais la boulangère se trompe et lui donne un sandwich au poulet, à la place. Ce n'est qu'une fois arrivée à son travail que la jeune femme se rend compte de l'erreur. Elle retourne donc à la boulangerie pour rendre le sandwich et en demander un autre en échange. La gérante refuse pour des raisons d'hygiène.

Le ton (et non pas le thon) se met alors à monter et l'influenceuse décide de filmer la scène.

« J'ai acheté un sandwich ici dans cette boulangerie. La dame s'est trompée. Au lieu de s'excuser, je lui ramène son sandwich et vous savez ce qu'elle me dit ? 'Je ne peux pas vous le reprendre'. Elle ne voulait pas me l'échanger ! Donc en fait, j'ai pris un sandwich, je lui ai rendu (...) Je suis venue ici pour leur donner de l'argent, en fait », affirme-t-elle dans cette vidéo (désormais supprimée), diffusée sur TikTok.

La jeune femme montre ensuite la devanture de l'établissement à ses abonnés. C'est alors que la boulangère s'approche d'elle et l'apostrophe.

« Ce que vous faites, madame, c'est vraiment très malhonnête, vraiment très malhonnête (...) Ce que vous faites, c'est honteux ! En plus, vous êtes en train de me filmer, vous n'avez même pas le droit. C'est interdit (...) Vous avez un comportement qui est lamentable », déclare ainsi la gérante, visiblement agacée.

« Votre comportement, vous aussi, il est lamentable Madame (...) Je vous ai dit que vous vous êtes trompée dans mon sandwich et, au lieu de vous excuser, vous avez refusé de m'échanger un sandwich (...) commercialement parlant, vous auriez dû dire 'oups, excusez-moi, je vous redonne votre sandwich au thon', voilà, regardez la mauvaise foi », rétorque alors la jeune femme.

Après quelques minutes, cette dernière revient dans la boulangerie pour rendre un flan qu'elle avait également commandé. Jugeant la pâtisserie « dégueulasse », elle la dépose sur un comptoir avant de quitter le commerce en déclarant : « Vous avez vu, quand on me cherche, on me trouve ! ».

Crédit photo : capture d'écran / TikTok

Mécontente, l'influenceuse poursuit sa vidéo dans sa voiture en racontant sa mésaventure à ses 19 000 abonnés. Elle y précise notamment avoir pris un sandwich au thon, car elle ne mange aucune viande qui n'est pas halal.

« Bon, je reprends mes esprits, ce qu'il s'est passé, c'est très grave (...) c'est toujours dans les villes de cassos que ça arrive, ces trucs-là. (...) si ç'avait été à Creil ou en région parisienne ou quoi, je repars dans la boulangerie et la meuf m'aurait dit 'excusez-moi, je vous ai mal comprise' (...) la meuf était juste de mauvaise foi, elle voulait juste pas admettre qu'elle s'était trompée, je suis sûre que c'est ça (...) j'ai gâché toute ma pause à cause d'une clocharde qui ne sait pas travailler (...) Je sais que je vais dire encore dire un truc de raciste, je suis désolée, mais les boulangeries de blancs, c'est toujours comme ça que ça se passe. Si j'avais été chez un reubeu, il m'aurait dit : 'excuse-moi ma sœur' (...) il m'aurait donné un autre sandwich, la vérité (...) », conclut l'influenceuse.

Suite à la publication de cette vidéo, visionnée par plus de deux millions et demi de personnes, la boulangerie a subi une vague de cyberharcèlement et d'avis négatifs sur Google, où sa note a été divisée par deux.