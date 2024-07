Voici combien d'argent les Français ont sur leur compte courant, êtes-vous au-dessus ?

Nous avons tous un compte courant pour nous permettre de dépenser de l’argent quotidiennement. Mais quel est le montant moyen des Français sur ce compte ? Réponse.

Le compte courant est le plus utilisé par les Français pour effectuer des retraits, des paiements et des virements. Presque tous les Français possèdent au moins un compte courant, mais combien d’argent ont-ils dessus en moyenne ? Voici une question que s’est posée la Banque de France.

Selon un rapport publié par la Banque de France, on comptait 83 millions de comptes courants en 2023 qui rassemblaient une somme globale de 660 milliards d’euros, ce qui équivaut à une moyenne de 7 952 euros par personne. Mais pourquoi ce chiffre est-il si élevé ? Comme l’explique la Banque de France, “les sommes déposées sur les comptes courants sont particulièrement concentrées”. Selon Ouest-France, “une minorité de comptes courants concentre à elle seule la très grande majorité de l’encours total, et tire donc vers le haut la moyenne”. En réalité, les comptes à plus de 10 000 euros en France ne représentent que 13% de la population “mais pèsent à eux seuls 83% de l’encours total”, raison pour laquelle le montant moyen sur le compte courant est si élevé.

Crédit photo : iStock

Une médiane de 1 000 euros

Si 13% de la population française a une telle somme sur son compte courant, 12% a un montant compris entre 150 et 500 euros et 17% entre 500 et 1 500 euros. La médiane est donc de 1 000 euros, ce qui signifie que la moitié des Français ont cette somme sur leur compte courant tandis que l’autre moitié a davantage.

Crédit photo : iStock

Enfin, la Banque de France tient à rappeler que s’approcher du découvert ne signifie pas forcément que l’on est pauvre. On peut très bien faire des économies en plaçant de l’argent sur son compte épargne et garder une petite somme sur son compte courant. Certains Français ont également plusieurs comptes courants, communs ou personnels, dans des banques différentes. Ainsi, certains comptes peuvent être particulièrement fournis, tandis que d’autres le sont moins. Des variables à ne pas oublier.