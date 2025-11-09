Voici comment un simple billet de 5 euros peut vous rapporter... 5 000 euros !

Vous avez un billet de 5 euros au fond de votre porte-monnaie ? Sans le savoir, celui-ci pourrait vous rapporter jusqu’à 5 000 euros. Explications.

Bien que la carte bancaire soit de plus en plus utilisée et que l’argent liquide pourrait disparaître au profit du numérique, nous sommes nombreux à toujours garder un peu de monnaie dans notre portefeuille. Si c’est votre cas, vous avez peut-être un billet de 5 euros dans vos poches.

Crédit photo : iStock

Contre toute attente, ce billet pourrait valoir de l’or. En effet, certains billets sont très rares et porteurs d’erreurs, qui peuvent intéresser les collectionneurs et se revendre plusieurs milliers d’euros.

“Un billet avec un numéro de série entièrement composé du chiffre 1, comme SC1111111111, a récemment été estimé à 5 000 euros”, a détaillé un spécialiste de la numismatique, au Journal du Geek.

Comment reconnaître un billet rare ?

Pour savoir si votre billet de 5 euros vaut de l’or, voici les caractéristiques que vous devez regarder. En premier lieu, identifiez le numéro de série du billet. Si vous remarquez que les chiffres sont répétitifs, qu’ils indiquent une date, qu’ils sont en effet miroir ou qu’ils vous paraissent inhabituels, cela peut être un signe que votre billet est rare.

Crédit photo : iStock

Faites également attention aux erreurs d’impression comme une signature manquante, une encre mal alignée ou une teinte étrange. Pensez également à regarder les codes sur vos billets, qui indiquent le lieu d’impression, car certains ateliers n’ont produit que de toutes petites séries et sont très recherchés.

Revendre son billet

Pour maximiser vos chances de gagner de l’argent, Pleine Vie conseille de garder votre billet dans un excellent état. Le billet ne doit pas être plié ni déchiré. S’il est bien conservé, il peut voir sa valeur doubler ou tripler.

Si vous pensez avoir un billet de 5 euros rare, la première chose à faire est de le faire certifier par un professionnel. Ensuite, vous avez le choix : vous pouvez garder votre billet pour vous, le revendre dans une vente aux enchères ou sur une plateforme spécialisée comme eBay, Delcampe ou Nimisbids, ou le vendre directement à un collectionneur.