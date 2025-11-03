Cette simple bouteille d'eau peut vous aider à chauffer votre logement sans vous ruiner

Avec l’arrivée du froid, découvrez une astuce qui vous permet de chauffer votre logement tout en faisant des économies, à l’aide d’une simple bouteille d’eau.

L’automne est là, les températures baissent et le froid se fait sentir. En novembre, de nombreuses personnes ont déjà allumé le chauffage dans leur maison. Cependant, beaucoup de Français aimeraient retarder cette échéance pour faire des économies. Si c’est votre cas, il existe des astuces pour chauffer votre maison en hiver sans vous ruiner.

Vous pouvez par exemple utiliser des feuilles d’aluminium à placer près de vos radiateurs. En plus de cette astuce, il existe une autre méthode simple et facile à appliquer, qui demande simplement une bouteille d’eau.

Des bouteilles d’eau près des radiateurs

Le principe de cette astuce est de placer plusieurs bouteilles d’eau fermées près de vos radiateurs. En effet, l’eau possède une forte capacité à absorber la chaleur et la restitue ensuite lentement, comme l’explique Ouest-France. En plaçant une bouteille près d’un radiateur, l’eau va accumuler la chaleur.

Une fois que votre radiateur va s’arrêter, la chaleur contenue dans la bouteille va être restituée progressivement dans la pièce. Ainsi, vous conservez une température douce et constante chez vous, même lorsque les radiateurs sont éteints. Pensez à multiplier les bouteilles dans les pièces grandes ou difficiles à chauffer. Cette astuce permettrait de faire entre 10% et 20% d’économies.

Faire des économies en hiver

Une fois que l’hiver est là, il est indispensable de rallumer le chauffage et de régler le thermostat dans chaque pièce. Pour ne pas tomber malade, voici la température idéale à maintenir dans la chambre à coucher en hiver. Si vous voulez faire des économies tout en restant au chaud, ne négligez pas ces quelques gestes simples.

Pensez à purger vos radiateurs dès le début de l’hiver pour chasser l’air et avoir une température homogène. Isolez les portes et les fenêtres de votre logement pour éviter de laisser entrer l’air froid. Ainsi, vous conserverez une douce chaleur chez vous tout en faisant des économies.