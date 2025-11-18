Vous risquez désormais 20 000 euros d'amende si vous perturbez un vol en avion

Alors que les comportements perturbateurs sont en augmentation dans les avions, le gouvernement français a décidé de sanctionner les passagers responsables avec une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 euros.

Quand on prend l’avion, tout ne se passe pas forcément comme prévu pendant le vol, notamment à cause des passagers qui peuvent perturber le trajet. C’est le cas de cette femme qui s’est jetée sur le chef de cabine pour l’étrangler, pendant un vol Air France en août dernier, ou encore de cet adolescent qui a fait une blague de mauvais goût pendant le vol, ce qui a entraîné l’évacuation des passagers.

Selon l’Association internationale du transport aérien (IATA), on a recensé 1 incident tous les 395 vols en 2024, d’après des chiffres rapportés par Le Figaro. Face à de tels comportements, le gouvernement français a décidé d’agir.

Sanctionner les comportements perturbateurs

D’après un décret publié au Journal officiel début novembre, le gouvernement prévoit de sanctionner les passagers perturbateurs dans les avions. Une base de données va être créée pour “permettre aux transporteurs aériens français de signaler les comportements préjudiciables”.

Ces comportements sanctionnables peuvent varier. Ils peuvent concerner les personnes qui utilisent des appareils électroniques ou électriques en plein vol, mais aussi “l’entrave à l’exercice des missions de sécurité du personnel navigant” ou encore “le refus de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant”, selon TF1 Info.

Jusqu’à 20 000 euros d’amende

Dans les cas les plus graves, les passagers pourront recevoir jusqu’à 10 000 euros d’amende, voire jusqu’à 20 000 euros en cas de récidive. Ils pourront également être interdits d’embarquer dans un avion pendant quatre ans.

“La sécurité des passagers et des équipages est notre priorité absolue. Les comportements perturbateurs à bord des aéronefs ne sont pas acceptables. Ils mettent en danger la sécurité du vol et compromettent les conditions de travail des personnels navigants. Avec ce décret, nous nous donnons les moyens d’une répression rapide, juste et proportionnée”, a indiqué Philippe Tabarot, ministre des Transports, dans un communiqué relayé par Le Figaro.

En plus de ces sanctions, des poursuites pénales pourront être appliquées pour les infractions les plus graves. Ainsi, les passagers perturbateurs pourront écoper de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.