Grossesse : une étude révèle enfin l'origine biologique des nausées et vomissements chez les femmes enceintes

Selon une récente étude, les causes biologiques des nausées et vomissements lors de la grossesse ont été élucidées. On vous en dit plus.

2023, c’est l’année qu’il aura fallu attendre pour comprendre la réelle cause biologique des nausées et vomissements chez la femme enceinte. Et non, il n’y a rien de psychologique dans tout cela. Au début, au cours et même parfois tout au long de la grossesse, la femme peut ressentir de nombreuses nausées et même être victime de vomissements.

Selon plusieurs études, entre 50% à 80% des femmes enceintes ont déjà eu ces symptômes désagréables. Pire encore, pour certaines femmes, ce fléau s’avère être plus grave et se transforme en maladie : l’hyperémèse gravidique. Une forme très sévère de vomissements durant la grossesse, dont Kate Middleton a fait les frais et qui peut engendrer une hospitalisation, avec une déshydratation, une fatigue extrême et une difficulté à s’alimenter. En résumé : l'horreur.



Crédit : iStock

Une hormone créée par le fœtus

Mais l'origine de ces troubles auraient enfin été trouvée, si l'on en croit cette nouvelle information.

En effet, selon une récente étude, ces nausées et vomissements seraient dus à une hormone placentaire, appelée GDF15, qui serait produite par le fœtus lui-même. D’après BBC, cette hormone agirait sur une petite partie de la base du cerveau et provoquerait ainsi des nausées.

Le professeur Stephen O'Rahilly de l'Université de Cambridge, en Angleterre, a déclaré : "Plus une mère est sensible à cette hormone, plus elle deviendra malade. Savoir cela nous donne une idée sur la façon dont nous pouvons empêcher que cela ne se produise." Une découverte publiée dans la revue Nature. Pour l’instant, aucun remède miracle n’est prévu, mais les scientifiques l’assurent, ils y travaillent. Une belle avancée qui pourrait mener à une action concrète pour limiter ces troubles, ou tout du moins sensibiliser sur leur cause.