Voici le jour de la semaine où vous prenez le plus de poids, selon une nouvelle étude

Les chercheurs ont dressé un schéma qui indique les jours de la semaine, et même de l’année, où l’on a tendance à être plus lourd.

L’automne et le froid sont bien là. C’est le moment de se réchauffer. Et cela passe notamment par l’alimentation. C’est la période parfaite pour se mettre de nouveau à la raclette, la tartiflette et gâteaux en tous genres. Mais ce qui est un plaisir pour vos papilles ne l’est pas forcément pour votre poids.

Des chercheurs australiens ont publié les résultats de leur recherche très précise dans la revue Jama Network sur la différence de poids d’un individu au cours d’une année et même au cours d’une semaine.

Que cela soit dans l’année ou dans la semaine, les chercheurs ont observé des variations de poids plus ou moins conséquentes parmi les 368 adultes âgés de 18 à 65 ans ayant participé à l’étude.

Quels sont les jours et les périodes où l’on prend le plus de poids ?

Crédit photo : Cavan Images/ iStock

Les participants ont porté un bracelet connecté durant un an pour observer leur activité physique. Il leur a également été demandé de se peser toutes les semaines à une heure bien précise.

Après analyse des résultats, les chercheurs australiens ont constaté que l'on avait plus tendance à prendre du poids en début de semaine, les lundis et mardis. Comme ils l’indiquent, le poids fluctue en moyenne de 0,3% aux cours d’une même semaine (environ 250 grammes). Par ailleurs, plus on avance dans la semaine, plus on perd de poids. Puis, rebelotte le week-end où le poids repart de plus belle.

Quant à l’année, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas en hiver que l’on prend le plus de poids mais… en été. Il fait beau, c’est les vacances alors on a plutôt tendance à enchaîner les repas en famille et entre amis tout en se faisant plaisir. Attention cependant, l’hiver n’est pas en reste.

Là aussi, les chercheurs ont remarqué une importante variation de poids. Durant les fêtes de fin d’années, les participants ont pris en moyenne 550 grammes. À Pâques, c’était 250 grammes. La période de l'année où l’on prend moins de poids selon les chercheurs est l’automne. Alors, profitons-en.