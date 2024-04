Ces activités quotidiennes ont un impact positif sur le cerveau, selon un neuroscientifique

D’après une récente étude, ces exercices physiques faciles à faire tous les jours ont un impact positif sur le cerveau. Explications.

Ce n’est un secret pour personne : l’activité physique régulière aide à rester en forme. Certaines activités quotidiennes pourraient même modifier la structure du cerveau. C’est en tout cas ce qu’affirme le neuroscientifique Nas sur sa page Instagram.

«Vous n'aurez pas toujours le temps ou l'énergie de faire une séance d'entraînement complète. Mais la science montre que tout mouvement est préférable à l'absence de mouvement», explique le spécialiste sur le réseau social.

Crédit Photo : istock

Vous l’ignorez peut-être, mais l’exercice a de nombreux bienfaits positifs sur le cerveau. Au cours d’une activité, des hormones appelées endorphines sont libérées. Elles diminuent ensuite le stress et augmente l’état de l’état de relaxation.

Selon plusieurs études, la condition physique maintiendrait le cerveau «jeune» plus longtemps. De son côté, Nas a dressé une liste d’activités quotidiennes de quelques minutes qui seraient bénéfiques pour notre organe vital.

Une marche quotidienne de 11 minutes

Les scientifiques sont unanimes : la marche est bonne pour la santé. D’après une étude de l’Université de Cambridge, 11 minutes de marche rapide par jour suffisent à diminuer les risques de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires, de démence et de cancer.

Mais pas seulement ! Une promenade quotidienne au grand air modifierait aussi certaines structures du cerveau : «Elle renforce les connexions entre les circuits cérébraux importants pour le traitement des émotions, la résolution des problèmes et la mémoire», détaille le neuroscientifique.

Crédit Photo : istock

5 minutes de danse

À l’instar de la marche, la danse présente de nombreux bienfaits pour le corps et l’esprit. Comme le précise Nas, cette discipline intègre plusieurs fonctions cérébrales à la fois : «mouvement du corps, prise de décision, conscience musicale et état émotionnel».

«Il s'agit d'un véritable entraînement pour le corps et le cerveau, qui nécessite une prise de décision rapide et qui contribue à garder le cerveau et l'esprit vifs et jeunes». La pratique quotidienne de la danse stimule aussi la mémoire et permet de garder son cerveau en bonne santé.

Crédit Photo : istock

Parmi les activités proposées par le spécialiste, il y a aussi la musculation (20 minutes). Cette activité aurait des effets positifs sur la mémoire et les fonctions cognitives. Même son de cloche pour le jardinage.