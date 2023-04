Ce prénom féminin est le plus populaire en Europe

Ce n’est un secret pour personne : choisir un prénom pour son enfant n’est pas une mince affaire. Si vous attendez une petite fille, cette information pourrait peut-être vous aider. Découvrez ci-dessous le prénom féminin le plus donné en Europe.

Il existe des millions de prénoms dans le monde entier. Pourtant, nommer son futur bébé peut s’avérer aussi difficile qu’une épreuve d’immunité de Koh-Lanta. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains prénoms sont plus populaires que d’autres.

Crédit Photo : shutterstock

En France, l’Officiel des prénoms dévoile chaque année une liste des prénoms les plus donnés. En 2022, les Léo, Gabriel et Raphaël occupaient les trois premières places du podium chez les garçons. Chez les petites filles, le top 3 était formé par les Jade, Emma et Louise.

À voir aussi

Et le prénom féminin le plus populaire en Europe est…

Récemment, nos confrères d’Euronews se sont intéressés au prénom féminin le plus donné en Europe en 2021. D’après la compilation des différentes statistiques de chaque pays européen, c’est le prénom Sofia qui remporte la palme.

Vous l’ignorez peut-être, mais ce prénom est une déclinaison du mot grec «sophia» qui signifie «sagesse». Au total, il a été comptabilisé 56 fois dans toutes ses variantes, notamment en Italie, en Estonie, en Espagne ou encore en Slovaquie.

Crédit Photo : istock

Comme le précise le magazine Cosmopolitan, il ne s’agit pas du prénom le plus attribué mais de celui qui revient dans le plus grand nombre de pays. Sans plus tarder, voici les 10 prénoms de filles les plus donnés en Europe :