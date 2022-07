15 destinations pas chères pour partir en Europe

Trouver une destination pas chère en Europe est la meilleure façon de découvrir un lieu et ses incontournables sans se ruiner. Quelle adresse privilégier ?

Vos vacances pas chères rafraîchissantes entre eaux et montagnes

Une fille portant un sac à dos au milieu d'une ruelle dans une ville européenne, qui tient une carte entre ses mains.

1. Budapest

Cette ville pas chère d’Europe est réputée pour ses sources thermales et le panorama du Danube qui fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco. La capitale hongroise est aussi appréciée pour la beauté de l'îlot vert Marguerite. Ce parc naturel est propice aux promenades et à la détente. Cette destination low cost séduit également pour ses nuits rythmées. La ville regorge de bars et de discothèques accessibles à des prix raisonnables. Concernant le coût des hôtels, ils sont plus avantageux qu'en France. Le fait qu’elle soit desservie par de nombreuses compagnies aériennes est l’un des points positifs de la capitale hongroise. Elle fait partie des meilleures destinations en Europe. Divers blogs voyage vous en disent long sur les tarifs pas chers à prendre en compte à Budapest.

2. Monténégro

Ce pays des Balkans abrite le Biogradska Gora, un parc inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Situé dans une région montagneuse, cette destination pas chère abrite une faune et une flore diversifiées, ainsi que plusieurs itinéraires de randonnée. La plage de sable blanc de Jaz convient aux familles avides de farniente. Ce petit coin de paradis se trouve à environ 6 km de Budva, et fait partie des meilleures destinations de vacances en Europe. Côté hébergement, le Monténégro regorge d’adresses intéressantes, le prix d’une nuitée correspondant à vos attentes si vous avez un budget limité. Parmi les activités à faire sur les lieux, vous pouvez trouver l’exploration en bateau de la baie de Kotor, le rafting sur le fleuve tara, et une visite guidée de la Grotte Bleue. Cette destination low cost est desservie par différentes compagnies aériennes, et le prix des billets d’avion est à la portée de toutes les bourses.

3. Madrid

La capitale de l’Espagne plait par ses musées, ses palais et ses fontaines. Le Madrid Rio et le Jardín Secreto valent le détour si vous aimez la nature. Ces lieux de vacances figurent parmi les meilleurs en Europe. Étant proche de certaines plages de sable blanc, Madrid compte plus de 10 compagnies aériennes facilitant vos déplacements. Contrairement au coût de la vie en France, celui à Madrid vous assure un séjour abordable, notamment grâce à des billets d’avion aller et retour accessibles. Visiter le parc El Retiro, réaliser une virée à Segovie et se détendre dans les piscines naturelles de Las Dehesas sont les meilleures façons d’apprécier les charmes de Madrid.

4. Pologne

Les villes médiévales, les plages de sable blanc, les montages sauvages et les paysages à couper le souffle constituent la Pologne. Ses joyaux architecturaux et ses châteaux sont tout aussi fascinants que ceux de la république tchèque. Les plages polonaises, notamment celle de Jurata, sont entourées de forêts vous permettant de vous promener et de pique-niquer en famille. Le coût de la vie en Pologne est moins cher qu’en France, que ce soit durant les périodes de vacances ou non. La Pologne est l’un des pays les moins chers et elle propose des tarifs de billet d’avion abordables aux vacanciers. Les compagnies low cost peuvent vous le confirmer.

5. République tchèque

Ce pays d’Europe Centrale vous accueille avec ses châteaux médiévaux richement ornés. Les balades et les fêtes vous intéressent tout particulièrement ? Prague ou la ville aux mille clochers vous conviendra. Vous y verrez des tours et des palais baroques impressionnants. La ville de Kutná Hora est un must pour les amoureux de l’histoire. Localisée à une heure de Prague, cette étape charmante abrite d’imposantes églises et certains trésors inscrits à l’Unesco. Les hôtels low cost sont nombreux sur les lieux pour ceux qui désirent maîtriser leur budget vacances. Envie de vous ressourcer ? La République Tchèque vous invite à vous rafraîchir dans ses sources naturelles, bains relaxants et stations thermales diverses.

Visiter les joyaux architecturaux pour marquer vos vacances pas chères

6. Roumanie

Ce pays d’Europe du Sud-Est abrite les châteaux de Transylvanie, des stations thermales naturelles et la cascade naturelle de Bigar. Comptez également plus de 150 stations balnéaires, dont la plage de sable blanc de Tuzla. Les hôtels low cost sont situés près du centre-ville ou à Bucarest. Le prix d’une chambre d’hôtel varie d’un quartier à un autre. D’une biodiversité impressionnante, la Roumanie vous accueille entre montagnes et collines. Les Carpates et le delta du Danube valent le détour, tout comme la faune ornithologique qui envahit le territoire. Les compagnies low cost vous donnent un indice sur le coût des hébergements à privilégier et le prix d’un billet d’avion à destination du pays. La Roumanie cumule les points positifs parmi les destinations à visiter en Europe.

7. Dublin

La capitale de l'Irlande, Dublin impressionne par ses lacs, son prestigieux château et la plage de sable blanc de Burrow Beach située à Sutton. Cette ville médiévale pas chère regorge de restaurants, de cafés et de pubs dont la majorité est accessible à un prix attractif. Un passage à la Guinness Storehouse vous en apprend plus sur l’histoire de la légendaire bière irlandaise. Une dégustation est proposée aux personnes majeures. Le quartier de Temple Bar vous accueille avec des hébergements de vacances low cost au choix. Les hôtels assurent des nuits reposantes et un confort adapté à vos envies d’évasion. Les compagnies aériennes de Dublin vous permettent de comparer les prix des billets d’avion et de trouver celui qui répond le mieux à vos besoins.

8. Espagne

Ce pays d’Europe attire les touristes par ses plages de sable noir, notamment celle d’Ajuy située à Fuerteventura. Les monuments ne manquent pas en Espagne, et les sites incontournables comme le musée Guggenheim de Bilbao sont accessibles à un coût raisonnable. La beauté des paysages rend cette destination pas chère encore plus attrayante. Les randonneurs et les skieurs se donnent rendez-vous à la Sierra Nevada durant les vacances. Les hôtels low cost quant à eux se trouvent à Costa Brava, à Bilbao, à Malaga et à Madrid. Les organisateurs de voyage low cost en Europe proposent des billets d’avion «aller et retour» pour l’Espagne aux prix plus avantageux qu’en France.

9. Milan

Situé au pied des Alpes, Milan émerveille ses visiteurs par son riche patrimoine, notamment le Duomo qui expose des milliers de statues de marbre blanc. Besoin d’un aperitivo ? La capitale de la mode abrite également des bars et restaurants dans lesquels vous pouvez déguster des plats typiques à un prix attrayant tout au long de vos vacances. Le Bosco verticale donne l’occasion d’explorer une forêt de fer et de verre si vous êtes de passage dans le quartier d’affaires du Centro Direzionale. Ce complexe architectural est muni d'impressionnants arbres géants verdoyants. Où séjourner ? Les hôtels low cost de Mina se situent dans le quartier Citta Studi, ou à l’écart du centre-ville. Rassurez-vous, la qualité des services proposés au sein de ces établissements s’adapte à vos besoins. Les compagnies aériennes pas chères vous donnent des astuces concernant les meilleures adresses à retenir.

10. Serbie

La Serbie se trouve au centre des Balkans occidentaux et de l’Europe Centrale. Ce pays pas cher vous laisse découvrir ses vestiges architecturaux, ses paysages presque vierges et ses plages de sable blanc. Cette destination low cost est aussi un refuge pour certaines espèces protégées comme l’aigle impérial. Les montagnes sont aussi peuplées d’animaux rares. La Serbie abrite des stations thermales, des stations de ski et des réserves naturelles inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Les hôtels low cost de ce pays d'Europe se trouvent à Belgrade, à Zlatibor et à Niš. Desservie par diverses compagnies aériennes, la Serbie propose des vols aller et retour à prix concurrentiels. Le coût de la vie moins cher explique le prix du billet d’avion.

Opter pour des destinations natures durant votre voyage moins cher

11. Lituanie

Ce pays balte regorge de joyaux architecturaux. Un détour à Trakai est l'occasion de découvrir la ville sur l’eau. Un château de briques rouges au style gothique occupe les lieux. L'Isthme de Courlande fait aussi la réputation du pays. Ce lieu enchanteur impressionne par ses dunes, ses lagunes et ses longues plages de sable blanc. Vilnius, la capitale de la Lituanie, propose des hôtels low cost pour les personnes au budget serré. La beauté de son quartier du Moyen Âge lui vaut un classement au patrimoine mondial de l’Unesco. Les amoureux de l’histoire s’y plairont à coup sûr, la ville abritant des monuments et des musées épatants. Un détour au parc Vingis est l’occasion de se balader à vélo et de faire des activités en plein air.

12. Bruxelles

Cette destination pas chère abrite le parc Mini-Europe et le bois de la Cambre, des endroits charmants où vous pouvez pique-niquer durant vos vacances. N’hésitez pas non plus à visiter les serres royales de Laeken. Bruxelles vous permet de profiter pleinement des joies de la baignade grâce à ses piscines extérieures et ses plages de sable blanc. Le coût moyen de la vie vous permet de faire le plein d’activités, que vous séjourniez en famille ou en solo. De plus, les friteries et food-truck proposent des repas à moindres frais. Les hôtels low cost sont localisés dans le quartier d'Ixelles et en centre-ville. Le prix d’une nuitée vous permet même de rester plus longtemps que prévu à Bruxelles si vous le souhaitez.

13. Moldavie

Situé entre la Roumanie et l’Ukraine, ce pays charmant de l’Europe de l’Est se distingue par ses vignes. Ses magnifiques paysages sont constitués de rivières, de plaines et de forêts vous permettant de faire un tour en radeau, de faire de l’escalade ou du vélo à un coût intéressant. La forêt de Codrii, la grotte Emil Racovita et la ville d'Orhei font partie des incontournables de cette destination de vacances pas chère. Les hôtels low cost se situent à Chisinau. Le coût de la vie en Moldavie est nettement moins élevé qu'en France, un séjour complet vous permettant de faire le plein d'activités.

14. Majorque

Cette île est réputée pour ses fameuses montagnes adaptées aux randonnées telles que la serra de Tramuntana, ses plages de sable blanc splendides et ses spots de plongée apaisantes. Une visite de la ville balnéaire de Palma s’impose pour les amateurs de plages de sable blanc et de criques. Les avions à destination de Majorque ne coûtent pas cher, et le prix du vol varie selon les agences low cost choisies. Nul besoin d’épuiser vos économies pour des vacances all inclusive, car le prix d’une chambre dans les hôtels pas chers suffit pour vivre un séjour confortable. Majorque intègre la liste des meilleures destinations en Europe, et elle est desservie par de nombreuses compagnies aériennes. Vous pouvez ainsi réaliser une rapide comparaison des prix des vols à destination de cette île via Internet.

15. Estonie

Ce pays d'Europe du Nord séduit par son charme et son authenticité. Outre la diversité architecturale de ses villes, cette destination pas chère abrite des lieux paisibles comme l’île de Hiiumaa. Profitez des joies de la baignade grâce aux stations balnéaires d’Estonie, notamment Pirita. Les plages sauvages ne manquent pas sur le territoire. Entre autres, le sable fin et doux du Parc national de Lahemaa offre un cadre idyllique. En dehors des vols low cost en Europe, l’Estonie compte différents hôtels à prix compétitifs à Tartu et à Tallinn. Cette destination de vacances attire les touristes par sa douceur de vivre et son coût de la vie faible. Bref, que des points positifspromettant un séjour réussi. L’Estonie figure d’ailleurs parmi les meilleures destinations en Europe.