Voici les 5 phrases qui vous rendent détestable et qu'il faut à tout prix éviter dans une conversation, selon une experte

Parfois, vous essayez de vous montrer agréable lors d’une discussion, mais c’est tout l’inverse qui se produit. Une experte en étiquette dévoile les 5 phrases à bannir dans une conversation au risque de paraître détestable.

Manier une conversation sans froisser son interlocuteur

Converser avec quelqu’un est un art. Encore plus lorsqu’il s’agit d’un(e) inconnu(e) et donc, d’une première rencontre. L’adage dit que la première impression est toujours la bonne. Alors, mieux vaut ne pas la rater. Pour cela, Genevieve Dreizen, une experte en étiquette et autrice d’un livre sur le sujet, a livré les phrases à ne surtout pas dire à son interlocuteur au risque de paraître détestable.

Bien évidemment, ces conseils ne sont pas infaillibles, alerte le site Parade. Malgré toutes les précautions que vous pourrez prendre, il pourra arriver que votre interlocuteur soit offensé. Pour mettre toutes les chances de son côté, Genevieve Dreizen a listé cinq phrases à éviter à tout prix lors d’une conversation.

5 phrases à éviter lors d’une conversation pour ne pas paraître détestable

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« Tu as l’air fatigué(e) »

Cela est peut-être vrai et part d’un bon sentiment, mais le faire remarquer ne sert à rien. Plutôt que de souligner ce point et risquer de mettre la personne mal à l’aise, Genevieve Dreizen conseille plutôt de demander sincèrement comment va la personne. Vous montrez ainsi que vous êtes à l’écoute.

« Je ne veux pas être impoli(e), mais… »

Vous savez ce que cela veut dire. En commençant votre phrase de cette façon, vous savez que vous êtes sur le point de dire quelque chose de grossier. Alors mieux vaut s’abstenir. Pour l’experte, une telle introduction n’est pas indispensable.

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« C’est tout simplement du bon sens »

Quel que soit le sujet, cela est peut-être logique et évident pour vous, mais pas forcément pour votre interlocuteur. « Cela montre à la personne que ce qu’elle vient de partager — peut-être quelque chose qu’elle a appris à la dure — aurait dû être évident », explique l’experte.

« Ce n’est pas si difficile »

Dans le même genre, la phrase « ce n’est pas si difficile » n’a pas la même résonance chez les personnes. Ce n’est pas parce que c’est votre cas que ça l’est forcément pour tout le monde. « Dire cela à voix haute peut donner l'impression à quelqu'un d'être insignifiant face à ses difficultés », renseigne Genevieve Dreizen.

« Tu es trop sensible »

Avec une telle phrase, vous montrez que vous ne prenez pas les sentiments de votre interlocuteur au sérieux. L’experte rappelle que les sentiments n’ont pas besoin de l’approbation de quelqu’un pour être valides. Respectez donc ceux de votre interlocuteur.

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La liste des phrases à bannir est exhaustive. Ainsi, Genevieve Dreizen cite également les suivantes : « Peu importe », « Permettez-moi de jouer l’avocat du diable », « Je suis simplement honnête », « Tu fais toujours… » ou « Tu ne fais jamais… ». Pour avoir une bonne conversation avec les personnes auxquelles vous vous adressez, l’experte conseille d’être à l’écoute et de poser des questions. Elle rappelle que le principal est de créer une connexion avec les personnes.